Beste Songs van 2021 (deel 2) in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond deel 2 van het Jaaroverzicht met de best muziek van 2021

Het Jaaroverzicht van De Nieuwe Van Nierop bestaat dit keer uit 100 toptracks verdeeld over vier uur. Op zondag 26 december de eerste twee uur, op zondag 2 januari de rest. Elk uur begint met een Golden Earring-klassieker.

2021 was ook het jaar van de comeback. Zo was er na zes jaar niet alleen een nieuwe single van Adele, maar werden we ook nog getracteerd op een heel album. Stromae komt pas over een paar maanden met zijn hele plaat, maar we hoorden wel, voor ’t eerst in zeven jaar een geweldige track. Niet alleen zij komen voorbij, je hoort zondagavond ook Silk Sonic (Bruno Mars & Anderson Paak), Brandi Carlile, Alicia Keys, Gang of Youths, Mdou Moctar, Harry Styles, Gabriels, Finneas, Sam Fender en dichter bij huis; Jett Rebel, Paul de Munnik, Janne Schra en jong talent Babs.

De Nieuwe Van Nierop wordt in de winterweken op zondagavond van 19.00 tot 21.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is het eerste uur van de uitzending hier terug te beluisteren (link).

Na afloop is het tweede uur van de uitzending hier terug te beluisteren (link).