Politie beëindigt illegaal nieuwjaarsfeest in bedrijfspand aan de Werf

Ravage op Rotterdamsebaan na aanrijding

Meer in

Op de Rotterdamsebaan kwamen zaterdagavond twee auto’s met elkaar in botsing. Het ongeval vond plaats aan het einde van de Victory Boogie Woogietunnel, richting de Binckhorst. De opgelopen schade is groot, één van de inzittenden is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd.

Een tweede slachtoffer werd zonder spoed vervoerd. De Victory Boogie Woogietunnel moest tijdelijk worden afgesloten. De politie behandelt de zaak als een plaats delict en voert verder onderzoek uit.