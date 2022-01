Jongerenwerker over relatief rustige oudejaarsnacht: ‘Door goede weer toch nog best druk op straat’

Bewoners verzorgingshuis boos over schrappen van tramhalte: ‘Hoe kunnen ze dit nou doen?’

Bewoners van woonzorgcentrum Swaenesteyn in Leyenburg zijn niet te spreken over het opheffen van de tramhalte Nieuwendamlaan. Tramlijn twee stopt vanaf maandag 9 januari niet meer voor de deur van het verzorgingshuis. ‘Hoe kunnen ze dit nou doen?’, vraagt een van de bewoners zich af. Even naar de volgende halte lopen is voor de vele bewoners in een rolstoel namelijk niet te doen. ‘Het is belachelijk.’

Om er op uit te gaan maken veel bewoners veel gebruik van de halte. ‘Je kunt zo naar het centrum of door naar The Mall of The Netherlands.’ Door het schrappen van de halte kan dat allemaal niet meer, want de alternatieve haltes zijn lastig te bereiken voor de bewoners. ‘Met een rollator dertig meter gaat nog wel, maar driehonderd meter is dan te ver’, zegt Erik Roet namens de cliëntenraad van het woonzorgcentrum.

Vervoerder HTM schrapt de haltes om geld te besparen. Geld dat tijdens de coronacrisis is misgelopen. Een deel wordt weliswaar gecompenseerd door de Rijksoverheid, maar voor het andere deel moet de HTM zelf zorgen. Het idee achter het opheffen van de haltes is dat meer mensen met het openbaar vervoer gaan omdat de reissnelheid omhoog gaat.

‘Wij gaan protesteren’

Voor het schrappen van de haltes heeft de HTM gekeken naar de haltes die het minst gebruikt worden. ‘We willen zo min mogelijk mensen duperen. Daarnaast hebben we gekeken of er een OV-halte dicht in de buurt is en hebben we geprobeerd rekening te houden met de maatschappelijke functies in de directe omgeving’, aldus de vervoerder.

De bewoners van het woonzorgcentrum laten het er niet bij zitten en zijn al bezig met het maken van actieplannen. ‘Wij gaan protesteren. We willen net als iedereen naar het Malieveld. Ook als het niet mag!’