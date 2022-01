Gaan de basisscholen weer open? ‘We zijn er bij gebaat dat kinderen naar school gaan’

Het is een spannende dag voor het onderwijs, vandaag beslist het demissionaire kabinet of de scholen na de kerstvakantie op 10 januari weer open mogen. ‘Ik heb best goede hoop. We zijn er allemaal bij gebaat dat kinderen naar school gaan’, zegt Ryanne van Gool, directeur van basisschool De Meerpaal in Duindorp.

Vanwege het oplopende aantal besmettingen begon de kerstvakantie een week eerder. Die duurt daardoor in totaal drie weken. Het Outbreak Management Team (OMT) overlegt vandaag en geeft vervolgens een advies voor het gehele onderwijs.

‘Ik hoop hoop echt dat we open kunnen volgende week. Kinderen vinden het heerlijk en wij willen ons werk graag uitvoeren’, zegt Van Gool in Bob Staat Op. Het is voor kinderen ook goed om weer naar school te gaan. ‘We moeten nu steeds concessies doen. Dat gaat ten koste van wat de kinderen kunnen leren. En ze hebben dat sociale contact met elkaar nodig.’

We willen natuurlijk live

Volgens Van Gool staan leerkrachten ook te springen om normaal les te kunnen geven. ‘De meeste leerkrachten willen graag open, natuurlijk op een veilige manier.’ En dat kan ook prima, aldus Van Gool. ‘De leerkrachten houden afstand tot elkaar, we zitten niet met z’n allen in de keuken. Maar met kinderen kan dat niet, ik geef ze een knuffel of pleister als dat nodig is.’

Wat de uitkomst ook wordt vandaag, op De Meerpaal zijn ze er klaar voor. ‘Als ze zeggen dat we dicht moeten zijn we voorbereid op online onderwijs. Maar we willen natuurlijk live.’