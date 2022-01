Haagse nieuwsfoto’s van de maand: een verlaten Voorhout en boosterprikken bij HDM

Dagelijks worden er vele nieuwsfoto’s gemaakt, beelden die een verhaal vangen en vertellen. In Haags Bakkie wordt elke eerste maandag van de maand een beeldbepalende Haagse nieuwsfoto van de afgelopen maand besproken met Edouard van Arem van ANP en Arjan Snijders van Beeld en Geluid Den Haag. Voor de maand december zijn er twee nieuwsfoto’s geselecteerd.

De beelden liegen er niet om: ‘Het is een stuk ingetogener dan andere decembermaanden’, zegt Van Arem. De eerste foto laat een bijna verlaten Lange Voorhout zien, op twee eenzame wandelaars met een hond na. ‘December was de maand van de lockdown en de kerstmarkten die niet doorgingen. Op het Voorhout had het moeten bruisen en we hadden er met zijn allen moeten flaneren en drankjes moeten drinken. Dat toen ineens alles op slot ging, verbeeldt deze foto wel in optima forma.’

Dat het Voorhout wél gezellig is verlicht, draagt volgens Snijders bij aan de boodschap. ‘Zonder de lichtjes zou het een neutrale foto zijn, maar hierdoor zie je de gezelligheid die er had kúnnen zijn. Het is een beetje verdrietig eigenlijk.’

Op de tweede foto is te zien hoe op hockeyclub HDM boosterprikken worden gezet bij patiënten van twee huisartspraktijken, met bekerprijzen op de achtergrond. ‘Het is bijzonder dat dit soort plekken hiervoor worden gebruikt’, zegt Van Arem. ‘We komen als land vaak langzaam op gang maar als de vaart er eenmaal inzit blijkt het toch weer goed georganiseerd.’

‘Als er geen lockdown was geweest, was er deze maand ongetwijfeld een andere sfeer vastgelegd waarin je het contrast zou zien met vorige maanden, maar ook op deze foto zie je die ingetogenheid weer terug’, zegt Snijders. ‘Het is zo rustig, geconcentreerd en georganiseerd, maar er spat gaan uitbundigheid vanaf.’