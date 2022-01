Jongerenwerker over relatief rustige oudejaarsnacht: ‘Door goede weer toch nog best druk op straat’

‘Het was relatief rustig door het vuurwerkverbod, maar door het goede weer was het best druk op straat’, zegt jongerenwerker Yassine Aberkane uit de Schilderswijk. Met gemengde gevoelens blikt hij terug op afgelopen jaarwisseling.

Toch is hij opgelucht dat het niet uit de hand is gelopen. ‘Normaal wordt de Schilderswijk als podium gebruikt om te rellen, dat was dit keer niet het geval.’ Toch was het wel druk op straat met groepen jongeren. ‘Dat baarde me wel zorgen. Er wordt vuurwerk afgestoken en men probeert beetje te treiteren’, zegt Yassine in Bob Staat Op.

Voor het tweede jaar op rij gold er een vuurwerkverbod tijdens de jaarwisseling. Toch werd er op veel plekken in Nederland vuurwerk afgestoken. Dat vuurwerkverbod is moeilijk te handhaven, merkte Yassine. Hij probeert als een soort grote broer de jongeren erop te wijzen. ‘Let op elkaar, pas op. Houd een beetje rekening met elkaar.’

Contact met jongeren

Jongerenwerkers van het Stagehuis Schilderswijk zijn in de avonden voor 31 december veel op straat geweest en op oudejaarsdag ook ’s middags. ‘Het is voor ons belangrijk om in contact te blijven en aansluiting te vinden later op de avond. Je kan vooraf niet bepalen of de sfeer kan omslaan.’

Om de jonge mensen te bereiken wijzen de jongerenwerkers niet alleen maar met het vingertje als iemand iets fout doet. ‘We zijn allemaal jong geweest. Het is een moeilijk jaar geweest, ook voor deze doelgroep.’ Daarom proberen ze vooral iets positiefs te doen. ‘We hebben bijvoorbeeld broodjes uitgedeeld. Je moet scherp en innovatief zijn, dat is leuk aan mijn werk.’

Drukke nacht voor de politie

Dat jongeren een uitlaatklep zoeken merkte ook de politie afgelopen weekend. ‘Het was een hele drukke nacht, maar het bleef beheersbaar’, aldus Tolga Koklu, Hoofd Operatiën van de politie. Vooral jonge mensen zorgden voor onrust. ‘Iedereen is toe aan een verzetje, dat is denk ik de aanleiding geweest.’

Volgens de agent waren er vooral kleine verstoringen. Er werd gegooid met vuurwerk en er werden dingen vernield. In Ypenburg werd geprobeerd een camera te vernielen. Door de coronamaatregelen en het vuurwerkverbod is de jaarwisseling over het algemeen een stuk rustiger dan vroeger.

Wensen voor 2022

Yassine hoopt op een mooie, gezond en ontwikkeld 2022 voor de Schilderswijk. ‘We maken mooie stappen in een wijk die vaak negatief in het daglicht staat. Soms doe je twee stappen naar achter om weer vooruit te kunnen.’