Overvaller met drie keukenmessen opgepakt na bedreiging in restaurant

Een overvaller is zondagavond aangehouden na een overval op een restaurant in de Grote Halstraat in het centrum. De 31-jarige verdachte zit nog vast.

De overval gebeurde zondag rond 18.15 uur. De man zonder vaste woon- of verblijfplaats bedreigde een medewerker en eiste geld.

Hij werd later ter hoogte van de Paleisstraat aangehouden. De man had drie keukenmessen bij zich.

Foto ter illustratie