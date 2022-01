The Hague Royals start het nieuwe jaar dramatisch

Voor het eerst was daar de Zuid-Hollandse derby tussen The Hague Royals en ZZ Leiden in de sportcampus Zuiderpark. De Hagenaren konden er vijf minuten een wedstrijd van maken. Daarna verdween de regerend landskampioen uit zicht: 27-88.

Waar The Hague Royals tussen kerst en oudjaar de rust mochten pakken van coach Samson daar trainden de Leidenaren volle bak door. De Zuid-Hollandse derby brengt de nummer laatst in actie tegen de huidige nummer twee en regerend landskampioen. The Hague Royals hebben tot nu toe pas één overwinning weten te boeken, wat voor een deel ook te wijten is aan het geblesseerd wegvallen van Bryce Smith en een kwakkelende Kumelis. Op 3 oktober (toepasselijker kan niet tegen deze tegenstander) werd er voor het laatst gewonnen, in Den Helder.

Asbjorn Midtgaard, de Deense reus uit Leiden, was een ware plaag voor de mannen uit de residentie. Met zijn fysieke kracht was Midtgaard deze middag oppermachtig. ‘Als hij zijn heup eenmaal in de tegenstander heeft gedraaid en op het juiste moment wordt aangespeeld onder de basket, is hij eigenlijk niet te verdedigen’, stelt trainer Geert Hammink van ZZ Leiden, ‘dan is hij met die pure kracht botweg te dominant.’ Resultaat: 19 punten – 12 rebounds.

Lekker dunkje

Het eerste kwart haakte The Hague Royals nog aan bij de Leidse opponent maar was feitelijk na vijf minuten de wedstrijd gespeeld. Worty de Jong speelde wederom onopvallend opvallend, met zijn bekende steals en mooie passes liet hij zien waarom hij onmisbaar is voor de Leidse formatie.

Halverwege het eerste kwart komt Leidenaar Martijn Ververs door met een prachtige behind the back pass en is de stand 8-11. Helaas voor eenieder met een geel-groen hart viel de Haagse productie op dat moment compleet stil. Een lekker dunkje van Midtgaard zorgt even later voor 8-13 en een 4 point play van Bouwknecht: 8-19. Als Luuk van Bree voor Leiden de stand met een drietje op 8-24 schiet is het duidelijk voor The Hague Royals dat zij deze middag niets in de Leidse melk te brokkelen hebben.

Moeilijker

De 21-jarige Quincy Tjon Affo knalt dan direct een drietje raak voor de mannen uit de sleutelstad: 8-27 en krijgen The Hague Royals het in het tweede kwart steeds moeilijker tegen de regerend landskampioen.

Als Ackermans voor de derde keer over de lijn stapt heeft Leiden wederom direct balbezit hetgeen typerend is voor het spel van de Hagenaren. Midtgaard dunkt er vervolgens vol op los en is het nog steeds wachten op de eerste score van de Hagenaren in het tweede kwart. Het is Vincent Alkema die dan na zes minuten (!) ook twee puntjes laat noteren: 10-34.

Revanche

Na de rust haalt Worthy de Jong direct de trekker over vanachter de driepuntlijn en is het verschil inmiddels opgelopen tot 23. Als diezelfde de Jong vervolgens ook nog met een no look passje strooit is het gat 30. Leiden hoeft dan niet meer en Royals kunnen simpelweg niet meer. Het vierde kwart deelt Skip Samson dan nog mee in de misère door nog maar eens de bal weg te geven aan Leiden waar Tjon Affo dankbaar gebruikt van maakt: 21-71. Jamayro de Windt zorgt voor applaus vanaf de Leidse bank door een prachtige actie twee Hagenaren van zich af te schudden onder het bord en fraai af te ronden.

De rust die The Hague Royals genoten hebben is in ieder geval de ploeg niet ten goede gekomen. Met 27 punten in één wedstrijd zal je sowieso moeilijk wedstrijden kunnen winnen laat staan op eredivisie niveau in de BNXT League. Voordeel is dat The Hague Royals in de maand januari nog drie keer tegen ZZ Leiden mogen spelen en alle kans hebben zich te revancheren. Alhoewel dit gezien het huidige vertoonde spel een utopie is.

Foto: Frank van Leeuwen SPORTSNAP.NL