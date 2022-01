Ophef over 800.000 euro om wethouders te verhuizen binnen Stadhuis: ‘Het is er op schimmige wijze doorheen gefietst’

Bart Veldkamp reed doodziek de Elfstedentocht van 97: ‘Kon mijn ontbijt niet binnenhouden’

‘Ik zat in een groep met rijders en heb elke 5 kilometer gevraagd hoe ver het nog was’, blikt Bart Veldkamp terug op de Elfstedentocht van 1997. Het is vandaag 25 jaar geleden dat de tocht der tochten voor het laatst werd gereden. Bart had buikgriep en was hartstikke ziek, maar moest de wedstrijd koste wat het kost rijden.

Olympisch kampioen Bart Veldkamp reed in totaal drie keer de Elfstedentocht. De tocht in 97 weet hij nog goed. ‘Ik was langebaanschaatser en op trainingskamp in Davos. Ik ben halsoverkop vertrokken naar Nederland om die tocht te rijden’, vertelt hij in Bob Staat Op.

Anderhalve dag voor de start was hij in Nederland. Hij verkende de route en was er helemaal klaar voor. Maar helaas kreeg hij buikgriep. Dat weerhield hem niet van het rijden van de tocht. ‘Die tocht komt misschien nooit meer, ik ga toch starten.’

‘Ik kon helemaal niks’

Maar dat viel niet mee. ‘Het was voor mij een grote lijdensweg. Ik kon mijn ontbijt niet binnenhouden, ik kon helemaal niks. Ik heb in mijn leven niet zoveel afgezien als die dag. Dat is me bijgebleven.’

Toch heeft Veldkamp niet getwijfeld over het rijden van de Elfstedentocht. ‘Je weet hoe zeldzaam het is. Als je mee kan doen laat je alles schieten en neem je gewoon risico’s. Je wilt er gewoon bij zijn.’

Hoe ver nog?

Veldkamp rijdt de tocht uit. ‘Op een gegeven moment is het overleven. Ik zat in een groep met rijders en heb elke vijf kilometer gevraagd hoe ver het nog was.’ Wedstrijdrijders van de Elfstedentocht moeten binnen een bepaalde tijd binnen zijn. ‘Dat is het enige waar ik mee bezig was. Ik was opgelucht en blij dat ik ondanks alle ellende door was blijven gaan en de finish heb gehaald.’

Hij deed er zo’n 7,5 uur over en kwam ongeveer een half uur na de winnaar binnen. ‘In mijn beleving was het niet snel genoeg.’

Giet it oan?

Veldkamp houdt de winterse omstandigheden goed in de gaten. ‘Ik woon veel in het noorden van Noorwegen, hier is het een enorm koude winter. In Rusland is het ook enorm koud, dus er zit heel veel kou niet ver van Nederland. Als de stroming een beetje verandert kan het heel snel komen.’ Maar eind januari komen de eerste krokussen ook weer, zegt Veldkamp. ‘Dus dat is wel spannend.’

Op de vraag of Veldkamp halsoverkop naar Nederland komt als er weer een Elfstedentocht komt, is hij duidelijk: ‘Ja! Zeker. Dan laat ik alles uit mijn handen vallen.’