Milieuzone in Den Haag weer strenger sinds 1 januari

Sinds dit jaar zijn er weer strengere regels voor de milieuzone ingevoerd. Vanaf 1 januari mogen alleen dieselvrachtauto’s en dieselautobussen met emissieklasse 6 en voertuigen die geen schadelijke stoffen uitstoten in de milieuzone rijden.

Voertuigen die niet op diesel rijden hebben wel toegang tot de milieuzone. De zone ligt binnen de Centrumring (S100) en het Telderstracé (S200). De S100 en S200 zelf vallen buiten de milieuzone, net als de route naar het HMC Westeinde vanaf de Lijnbaan naar de parkeerplaats en parkeergarage van het ziekenhuis.

Op de website Milieuzones in Nederland kan je met je kenteken controleren of je met je vrachtauto of autobus de milieuzone in mag. Het is mogelijk om voor verschillende situaties een ontheffing aan te vragen bij de gemeente.