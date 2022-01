Minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming in Spuigasten

In het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM is zaterdag demissionair minister Sander Dekker (VVD) voor Rechtsbescherming te gast.

Dekker zal geen bewindspersoon meer zijn in het volgende kabinet. Dat zegt hij in een interview met De Telegraaf. Na negen jaar een post te hebben vervuld in het kabinet, vindt Dekker het tijd voor iets anders. Hij weet nog niet wat hij gaat doen, maar zegt wel: ‘Mijn hart ligt bij de publieke zaak.’

Dekker werd in 2017 de eerste minister voor Rechtsbescherming. Die portefeuille is ondergebracht bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. In het kabinet-Rutte II was Dekker staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Zijn politieke carrière begon ook in Den Haag, maar dan in de gemeenteraad. Hij was van 2003 tot 2006 raadslid en fractievoorzitter voor de VVD in Den Haag en in de zes jaar die daarop volgden wethouder van Onderwijs, Jeugd en Sport en van Financiën en Stadsbeheer.

Hoe kijkt Dekker terug op zijn politieke carrière op het Binnenhof? Wat heeft hij als minister voor Rechtsbescherming bereikt? En hoe ging hij om met de kritiek die hij kreeg op de plannen om de gesubsidieerde rechtsbijstand te hervormen, een van de belangrijkste dossiers tijdens zijn ministerschap? En welke pararellen ziet hij tussen het Binnenhof en het IJspaleis?

Spuigasten

Spuigasten is een wekelijks actueel politiek radioprogramma van Den Haag FM. Elke zaterdag van 11.00 tot 12.00 uur ontvangt Ivar Lingen zijn gasten in Studio B. Volg het live op de radio via Den Haag FM, via Den Haag TV (Ziggo-kanaal 40), de stream op denhaagfm.nl of kom langs in de bibliotheek aan het Spui.

