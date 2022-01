Ophef over 800.000 euro om wethouders te verhuizen binnen Stadhuis: ‘Het is er op schimmige wijze doorheen gefietst’

Er is ophef ontstaan over de kosten van het verhuizen van de kantoren van de wethouders en de burgemeester. Deze interne verhuizing binnen het Stadhuis aan het Spui gaat zo’n acht ton kosten. Dat is een groot deel van de ter beschikking gestelde 1,1 miljoen euro uit de coronareserve en dat gaat volgens raadslid Ralf Sluijs (Hart voor Den Haag) te ver. ‘Dit geld is bedoeld om de mensen in de stad en de ondernemers te helpen, niet om de wethouders te verhuizen.’

In de brief van wethouder Saskia Bruines van 23 december, ‘Werken en Ontmoeten’, presenteert zij de plannen van het college om meer efficiënt gebruik te maken van de ambtelijke huisvesting in het Stadhuis. ‘De mogelijkheid wordt geboden om zowel op kantoor, als thuis en in de stad te werken, er worden nieuwe werkvormen mogelijk gemaakt en er wordt gebruik gemaakt van ICT-faciliteiten om hybride te werken’, staat er in de brief.

Collegiale samenwerking

Het bedrag van 1,1 miljoen wordt gebruikt voor drie dingen binnen de volledige verhuizing van het ambtelijk systeem in het Stadhuis, legt wethouder Bruines uit. ‘Heel het pand wordt geschikt gemaakt voor hybride werken, de nieuwe ruimtes voor het college moeten worden aangepast en ingericht en ook de ruimtes die het college achterlaat moeten worden verbouwd om ze klaar te maken voor andere werknemers.’

Met de verhuizing van het college mikt zij op een ‘horizontale huisvesting’ in tegenstelling tot de huidige verticale huisvesting, waarbij de wethouders zijn gevestigd op verschillende verdiepingen. Deze verandering draagt bij aan de collegiale samenwerking, de aanpak van opgaves die de verschillende portefeuilles overstijgen en maakt communicatie laagdrempeliger, geeft wethouder Bruines aan. ‘We schatten inderdaad in dat dit rond de acht ton gaat kosten’, laat ze Den Haag FM weten. Het totale plan zou daarentegen per 2023 structureel 1,75 miljoen euro op moeten leveren.

Timing

Volgens Sluijs wordt het plan er op ‘schimmige wijze doorheen gefietst’ en kan het geld beter ergens anders aan worden besteed, zegt hij bij Bob Staat Op. ‘Het zit verstopt in een brief waarin het lijkt te gaan over de ambtenaren, maar waarin de hoofdmode eigenlijk de verhuizing van de wethouders is. Dit lijkt me veel te veel geld om te trekken uit de coronareserve die is bedoeld om de stad en haar ondernemers te helpen, niet om de wethouders te verhuizen’.

De meerwaarde van een dergelijke verhuizing zegt Sluijs wel te begrijpen, maar ook de timing doet volgens hem het vertrouwen in het college geen goed. ‘De brief is vlak voor het kerstreces verstuurd en maar een paar maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen. Laat dit onderdeel zijn van de nieuwe coalitieonderhandelingen; dan kunnen zij kijken wat de kosten zijn en of ze dit wel of niet willen. Maar op deze manier regeer je over je eigen graf heen.’

Samenwerken

Kijkend naar de betreffende kosten van de verhuizing gaat het om meer dan het verschuiven van een paar bureaus. Er moet namelijk flink verbouwd worden, geeft Bruines aan. ‘De kamers moeten worden vergroot en heringericht, er moeten wachtruimtes komen en kamers voor het secretariaat en bestuursassistenten.’ Ook moeten complete verwarmingssystemen worden omgelegd en moeten er nieuwe digitale systemen worden aangelegd.

Bruines legt uit waarom de verandering van groot belang zou zijn. ‘Het college zit nu boven elkaar in één toren waar alle wethouders een eigen gang hebben zodat iedereen apart van elkaar is gevestigd, maar zo werken we allang niet meer. We willen toe naar een integrale aanpak waarbij de wethouders veel beter kunnen samenwerken. Er zijn heel veel opgaves die meerdere portefeuilles betreffen en dan is het prettig als je elkaar goed kan bereiken.’