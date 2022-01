Frank start zoektocht naar Surinaamse roots: ‘Ik wil weten wat er overzee is gebeurd’

Waar zijn grootvader ooit aan begon wil Frank Hitzert nu afmaken. Over de Surinaamse tak van zijn familie is maar weinig bekend en dus duikt hij de archieven in. ‘Maar uiteindelijk is het hoog tijd om er ook echt een keer heen te gaan.’

Franks interesse in zijn Surinaamse roots werd aangewakkerd toen hij via wethouder Kavita Parbhudayal, voor wie hij de woordvoering doet, zijn eigen achternaam bij iemand anders tegenkwam. ‘Kavita reikte in 2020 een jeugdlintje uit aan Inaya Hitzert; zij en haar moeder waren onmiskenbaar afkomstig uit Suriname. Toen ik ze benaderde en zei dat we waarschijnlijk ergens familie van elkaar zijn, keken ze me aan alsof ze water zagen branden.’

Slavernijverleden

Zijn grootvader deed al eerder een poging om deze Surinaamse wortels te ontrafelen. ‘Maar toen had je nog geen internet en waren archieven nog niet digitaal geïnventariseerd, dus dat leverde één pagina op.’ Op deze pagina werd verslag gedaan van Julius Rudolf Hitzert uit Paramaribo, die in 1972 is onderscheiden met de zilveren eremedaille in de Orde van Oranje Nassau. Mede met hulp van een goede bekende van de wethouder hoopt Frank nu een stuk meer uit de archieven op te kunnen maken.

Relatief gezien komt de naam ‘Hitzert’ meer voor in Suriname dan in Nederland. ‘Ik wil uitzoeken wat er overzee is gebeurd waardoor deze grote Hitzert-tak is ontstaan’, zegt Frank. ‘Het ligt voor de hand dat het te maken heeft met het slavernijverleden, maar hoe en in welke vorm moet ik nog uitzoeken.’

Krachten bundelen

Een artikel in het Surinaams Dagblad waarin Frank vertelt over zijn zoektocht en hoe de wethouder – die zelf roots ook in Suriname heeft – hem daarin inspireert, leverde een klein succes op. Een mevrouw Hitzert, die zegt de kleindochter te zijn van Julius Rudolf Hitzert, nam contact op met Kavita. ‘Ik wil weten wie deze vrouw precies is, het is in ieder geval een mooi aanknopingspunt’, zegt Frank.

Zowel Frank als Kavita halen er plezier uit om eens anders dan wethouder en woordvoerder de krachten te bundelen. Als het aan Kavita ligt, reizen zij en Frank samen naar Suriname om het mysterie tot op de bodem uit te zoeken. ‘Ik wil wel eerst genoeg onderzoek hebben gedaan en niet zomaar bij mensen aankloppen’, zegt Frank. ‘Maar het wordt inderdaad hoog tijd om erheen te gaan.’