Aanhoudende schimmel emotioneert dit gezin: ‘Wat doen we onze baby aan?

De woning van Ali en Manidzje Hoseyni in het centrum van de stad kampt al meer dan een jaar met schimmel. Ondanks dat de woningcorporatie meerdere keren geprobeerd heeft het weg te halen, komt het steeds terug. Het laat het koppel dat sinds anderhalve maand een baby heeft niet onberoerd. ‘Hebben we het wel goed gedaan om in dit huis een baby te krijgen?’

De schimmel zit in bijna alle kamers. In de keuken loopt het over het plafond en vallen er stukjes van de muur af. In de slaapkamer zit het bij het raam en achter het bed. En in de nieuwe babykamer zit het ook in de hoeken en op het plafond. ‘We laten onze baby hier niet slapen’, zegt Manidzje.

Sinds het jonge gezin te maken heeft met schimmel, zijn er meerdere aannemers langs geweest om het op te lossen. Het helpt alleen niet, want de schimmel komt daarna weer terug of duikt op een andere plek in het huis weer op.

Woningcorporatie Staedion laat in een reactie aan Den Haag FM weten dat ze het vervelend vinden dat de bewoners al zo lang last hebben van de schimmel. Binnenkort sturen ze weer iemand langs om het op te lossen. Voor Manidzje is dat te laat, zij is haar vertrouwen in de woningcorporatie helemaal kwijt. ‘Deze berichten hoor ik al maanden.’