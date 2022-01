Dode en zwaargewonde bij brand in de Schilderswijk

Woensdagochtend is een dode gevallen bij een brand in een portiekwoning aan het Teniersplantsoen in de Schilderswijk. De andere bewoner is met spoed zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer trof de twee bewoners vanmorgen aan en startte direct de reanimatie.

Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Ooggetuigen spreken over een ‘klap’ of ‘explosie’, de politie en brandweer kunnen dit nog niet bevestigen aan Den Haag FM. ‘Daar gaat de politie onderzoek naar doen’, laat de brandweer weten.

Volgens verslaggever Jeanneau van Beurden was het na het incident rustig in de wijk. De brandweer en politie konden via stijgers die eerder voor de woning waren geplaatst makkelijk naar binnen kijken voor onderzoek. Het is niet duidelijk wat ze hebben gevonden en of ze toen ook het pand hebben betreden.

Volgens omwonenden is het incident voorgevallen in de woning van een fietsenmaker. Of dit ook de persoon is die is overleden, is niet zeker. ‘Het is verdrietig dat deze persoon is heengegaan’, zegt een buurtbewoner.