ADO Den Haag helpt met ‘footcamp’ goede voornemens in stand te houden: ‘In groepsverband stimuleert iedereen elkaar om fit te blijven’

Juist in deze tijd is het belangrijk om te blijven bewegen, geeft Kees Brouwers van ADO in de Maatschappij aan. Met ADO Footcamp wil de maatschappelijke afdeling van ADO Den Haag mensen een sportief steuntje in de rug geven in moeilijke tijden en ze tegelijkertijd helpen vast te houden aan hun goede voornemens. ‘Het is een laagdrempelige manier om te beginnen met sporten.’

Een ‘vitaliteitstraject’, noemt Brouwers het Footcamp van ADO in de Maatschappij. Mensen van alle soorten en maten die in het nieuwe jaar fitter willen worden, kunnen zich aanmelden. De naam zegt het al: ‘Het is een combinatie tussen bootcamp en voetbal. Op verschillende gebieden als kracht, snelheid en stabiliteit gaan we het lichaam trainen en ondertussen zijn er voetbalelementen in verwerkt.’ Overigens hoef je niet goed te kunnen voetballen om aan het traject deel te nemen. ‘Het is toegankelijk voor iedereen.’

Divers

Juist het groepselement is volgens Brouwers van onmiskenbare waarde bij het Footcamp. ‘Je merkt dat mensen elkaar steunen en elkaar stimuleren om te blijven komen en fit te worden. Ze helpen elkaar continu en dat maakt dit project heel sterk. De stap om te gaan sporten wordt ook lager wanneer je dat met twintig anderen doet die tegen hetzelfde probleem aanlopen.’

Hoe groot, oud of fit je bent maakt niet uit, benadrukt Brouwers. ‘Er komen allemaal mensen uit verschillende culturen met elk hun eigen uitdaging. Het kan iemand zijn met overgewicht of een verleden met drugs of iemand met een normale kantoorbaan. Het is een diverse groep en iedereen kan op eigen niveau meedoen.’

Het ADO Footcamp start woensdag 26 januari. Aanmelden is nog mogelijk via de website van ADO Den Haag. ‘Maar’, zegt Brouwers erbij. ‘Houd de maatregelen in de gaten. Als het buiten toch niet mag, creëren we een online platform.’ Vooralsnog hoopt Brouwers echter dat het traject volgens plan kan starten.