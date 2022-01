Meerdere deelscooters vernield tijdens jaarwisseling; Go Sharing doet aangifte van vandalisme

‘Meerdere scooters zijn in brand gestoken’, laat een woordvoerder van deelscooterbedrijf Go Sharing weten over de afgelopen jaarwisseling. Het aanpassen van servicetijden en -gebieden kon niet voorkomen dat op die avond een nog onbekend aantal scooters sneuvelden. Het bedrijf heeft aangifte gedaan van vandalisme.

‘We betreuren dat dit de realiteit is’, zegt de woordvoerder. ‘Vandalisme is niet alleen vervelend voor ons, maar juist voor de gebruikers. Zij hebben een deelscooter nodig en kunnen nu misgrijpen omdat vandalen het voertuig onbruikbaar hebben gemaakt.’ De vernielde scooters zijn door een extern bedrijf op nieuwjaarsdag uit de stad gehaald.

Hoeveel scooters er precies zijn getroffen en wat de kosten hiervan zijn, kan Go Sharing nog niet zeggen. ‘De interne analyse en het politieonderzoek lopen nog; we willen niet op de zaken vooruitlopen.’ Wel geeft het bedrijf aan tijdens de jaarwisseling extra mensen in te hebben gezet om zo snel mogelijk op meldingen te reageren.

Relatief rustig

Concullega Felyx, het eerste deelscooterbedrijf met een servicegebied in Den Haag, geeft tevens aan dat enkele scooters zijn vernield, ‘maar mede door samenwerking met de gemeente en de getroffen voorzorgsmaatregelen zagen we een lager aantal incidenten in Den Haag e.o. dan voorgaande jaren.’ De jaarwisseling is dus relatief rustig verlopen, aldus een woordvoerder.

Vooraf heeft het bedrijf gecommuniceerd met de gemeente over de uit te sluiten servicegebieden tijdens de jaarwisseling. Wanneer een bepaald servicegebied op ‘non-actief’ wordt gezet, is het niet mogelijk om daarbinnen een scooter te activeren of te parkeren. ‘Enkele dagen voor oud en nieuw hebben we delen van de stad uit ons servicegebied gehaald en alle scooters waren tijdens de jaarwisseling offline om enige vorm van misbruik te voorkomen’, laat Felyx weten.