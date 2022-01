Dode en zwaargewonde bij brand in de Schilderswijk

Politievakbonden dienen klacht in bij Verenigde Naties na tweet van VN-rapporteur

Politievakbonden gaan een klacht indienen tegen Nils Melzer, de rapporteur van de Verenigde Naties (VN) die via Twitter kritiek uitte op het politieoptreden van de ME tijdens het coronaprotest van 14 maart 2021. Dat vertelde Gerrit van de Kamp, voorzitter van politievakbond ACP, in het radioprogramma Bob Staat Op.

Nils Melzer schreef op Twitter: ‘Het is een van de walgelijkste voorbeelden van politiegeweld die ik heb gezien sinds George Floyd’. Die Amerikaanse zwarte man werd door een politieagent om het leven gebracht. De politie-eenheid Den Haag vindt de ‘stellige’ uitspraken teleurstellend.

Melzer deelt op Twitter een filmpje van ME’ers die een man op de grond slaan. Hij zegt dat de politieagenten en hun leidinggevenden moeten worden vervolgd voor marteling en hij wil dat ‘deze wreedheid nu stopt’. Melzer heeft officieel protest aangetekend.