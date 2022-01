Wie zijn mijn Indische voorouders? Doe met Het Nationale Theater onderzoek naar je roots

Heb jij voorouders uit Nederlands-Indië en heb je altijd al willen weten hoe je stamboom eruit ziet? Dan kan je bij Het Nationale Theater uitzoeken wie je familie is. Samen met organisatie Tracing your roots ga je op onderzoek uit.

Jongeren tussen de 16 en 25 kunnen zich aanmelden voor het project ‘De eeuw van mijn voorouders’. In totaal is er plek voor zo’n twintig jongeren. Het thema van het project gaat over de kracht van het zwijgen.

‘Er is heel veel niet uitgesproken. Maar hoe verder je er van af staat, hoe meer vragen je durft te stellen over waar je vandaan komt’, zegt educatiemaker Dimphna Van Kempen van Het Nationale Theater bij Bob Staat Op. Het project is ontstaan naar aanleiding van de tentoonstelling ‘De eeuw van mijn moeder’ van Eric de Vroedt.

Ik voel me niet Indisch genoeg

De vraag waar je vandaan komt wordt gezien als een moeilijke of vervelende vraag, zegt Dimphna. ‘Maar het is ook een hele wezenlijke vraag voor jezelf. Waar kom ik vandaan? Waar liggen mijn roots, wat betekenen die voor mij en hoe hebben die nog steeds invloed voor mij.’

Twijfel niet of het project iets voor je is, zegt Dimphna. ‘Twee jongeren zeiden laatst, ik voel me niet Indisch genoeg om mee te doen. Ik heb alleen een opa die daar is geboren.’ Volgens Dimphna is dat genoeg. ‘Daar gaat precies het onderzoek over.’ Ze raadt dan ook aan eens op de site van het project te kijken. ‘Vaak heb je er meer verbondenheid mee dan je zelf denkt.’

Foto: Dimphna Van Kempen bij Bob Staat Op

Het nadeel is dat je niet meer naar Nederlands-Indië toe kan. ‘Je kan niet terug naar het voormalige land om het daar uit te zoeken.’ Daarom duik je met hulp van Tracing Your Roots de archieven in.

Wat wil je weten?

‘We gaan met elkaar eten en dan zoek je jouw familievraag uit. Wat wil je weten? Welke vragen liggen er in jouw familie waar je antwoord op wilt hebben maar die je nooit hebt durven stellen. Dat wordt het startpunt van het onderzoek.’

Uiteindelijk wordt alle informatie verzameld. De verhalen worden tijdens een speciale avond teruggegeven aan de families, met theatermakers wordt er een vorm bedacht om de verhalen aan de familie te vertellen. Rond de voorstelling van ‘De eeuw van mijn moeder’ zijn de verhalen ook nog in de foyer van het theater te zien of te horen in de vorm van foto’s of een podcast.

Jongeren kunnen zich inschrijven via de site van Het Nationale Theater .