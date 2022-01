Aantal vuurwerkslachtoffers in Den Haag meer dan verdubbeld

In Den Haag waren er deze jaarwisseling meer vuurwerkslachtoffers dan vorig jaar. Meer dan drie keer zoveel, zegt Martijntje Bakker, directeur VeiligheidNL. ‘In de ziekenhuizen lagen 22 slachtoffers en twaalf mensen kwamen bij de huisarts.’

VeiligheidNL krijgt informatie van de ziekenhuizen over het aantal vuurwerkslachtoffers. ‘In Den Haag ging het vooral om mensen die op straat liepen of stonden en geraakt werden door vuurwerk. Sommigen hielden het vuurwerk te lang vast of het werd naar je gegooid.’

Volgens Bakker waren er slachtoffers van allerlei leeftijden. Een TikTok-challenge zorgde ook voor jonge slachtoffers. Er gingen filmpjes online rond over kinderen die vuurwerk uittrappen, zoals grondbloemen. Daardoor waren er al voor de jaarwisseling meer meldingen van brandwonden aan de voeten.

Vuurwerkverbod

Tijdens de jaarwisseling van 2019-2020 waren er een stuk meer vuurwerkslachtoffers in Den Haag. Toen kwamen er zo’n vijftig slachtoffers op de Eerste Hulp terecht. Dit jaar was het dus ruim de helft minder. Voor het tweede jaar op rij gold er een vuurwerkverbod.

Ondanks het vuurwerkverbod waren er dus wel meer slachtoffers dan vorig jaar. Volgens Bakker heeft dat twee oorzaken. Ten eerste is er na twee jaar coronapandemie minder draagvlak voor het verbod. ‘Mensen zijn toch wat moe om zich aan de regels te houden.’ Daarnaast werd in België dit jaar wel gewoon vuurwerk verkocht.