Rita Verdonk op plek twee van kandidatenlijst Hart voor Den Haag

Rita Verdonk staat op plek twee van de kandidatenlijst van Hart voor Den Haag. Dat maakt de partij donderdagmiddag bekend. ‘Rita spreekt net als wij de taal van de gewone mensen in de straat en lost graag problemen op’, aldus partijleider Richard de Mos.

De oud-minister heeft veel zin in haar nieuwe werk. ‘Ik volg Richard al jaren. Hij heeft een tomeloze inzet, een ijzeren discipline en is altijd bezig om ‘zijn’ stad vooruit te helpen. Daar draag ik heel graag mijn steentje aan bij’, aldus Verdonk.

‘Met Rita Verdonk halen we een dijk van een politica in huis. Als minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie was Verdonk ongekend populair en sprak ze de taal van de gewone man en vrouw in de straat. Dat ze daarmee meer dan perfect aansluit bij de menselijke en nuchtere ombudspolitiek van Hart voor Den Haag lijkt mij zo helder als glas’, aldus lijsttrekker De Mos.

Trots op Nederland

Verdonk was jaren lid van de VVD. Tussen 2003 en 2007 was ze minister in de kabinetten Balkenende II en III, eerst voor Vreemdelingenzaken en Integratie en later voor Integratie, Jeugdbescherming, Preventie en Reclassering.

Nadat ze in 2007 uit de VVD-fractie werd gezet richtte ze haar eigen partij op: Trots op Nederland. Deze partij behaalde 60 zetels tijdens de gemeenteraadsverkiezingen (2010), maar bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2010 haalde ze geen zetels. In november 2011 trad zij af als voorzitter van de partij.

Wethouder

De Mos hoopt bij de verkiezingen in maart veertien tot vijftien zetels te halen. Nu heeft de partij er negen. ‘Daarmee kunnen we een plek in het stadsbestuur afdwingen en vegen we de vloer aan met het pappen-en-nathouden beleid waar de stad de buik meer dan vol van heeft. Met Verdonk hebben we bovendien een wethouderskandidaat binnen onze gelederen waar andere partijen slechts van kunnen dromen’, aldus De Mos.

Het verkiezingsprogramma van de partij wordt later bekendgemaakt. Hart voor Den Haag zegt betaalbaar wonen een van de belangrijkste onderwerpen te vinden. Daarnaast richt de partij zich op veiligheid, bereikbaarheid en het versterken van de lokale economie. De campagneslogan voor de verkiezingen wordt: ‘Deze stad verdient beter’.

Mediapartner Omroep West sprak met Rita Verdonk over haar plek op de lijst.

De gemeenteraadsverkiezingen zijn op 16 maart.