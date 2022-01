Sofia en Adam populairste kindernamen in Den Haag

Sofia en Adam zijn de meest gekozen babynamen van afgelopen jaar in Den Haag. Dat blijkt uit cijfers van Centrum Jeugd en Gezin, meldt de gemeente. In totaal werden er 6.632 Haagse kinderen geboren in 2021.

Adam is al een paar jaar de populairste jongensnaam in Den Haag. Sofia stond afgelopen jaren altijd in de top vijf en staat nu dus op de eerste plaats. Er werden afgelopen jaar 42 meer Haagse kinderen geboren dan in 2020. De meest populaire kindernamen in Den Haag stonden al eerder in de top vijf.

De namen wijken iets af van de landelijke lijst met populairste kindernamen die de Sociale Verzekeringsbank vandaag publiceerde. Dat komt volgens de gemeente door het internationale karakter van de stad. Landelijk zijn Julia en Noah de meest gekozen namen.

Top 5 jongensnamen

1. Adam (41 keer)

2. Noah (16 keer)

3. Mohammed (12 keer)

4. Ibrahim (10 keer)

5. Liam (10 keer)

Top 5 meisjesnamen

1. Sofia (14 keer)

2. Sara (13 keer)

3. Maria (12 keer)

4. Aya (11 keer)

5. Inaya en Noor (10 keer)

Foto ter illustratie: Unsplash