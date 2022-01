Stadsdichter Sjaak Kroes blikt vooruit op 2022

Iedere eerste donderdag van de maand schuift stadsdichter Sjaak Kroes aan bij het radioprogramma Haags Bakkie, met een gedicht over de gebeurtenissen in de maand daarvoor. Het eerste gedicht van 2022 is een vooruitblik op het nieuwe jaar.

Sjaak Kroes schrijft gedichten naar aanleiding van gesprekken met mensen. Hij is op straat, in de duinen of op een plein te vinden, achter een tafel en schrijft daar een gedicht over en voor zijn gesprekspartner. ‘Ik ben iedere dag met woorden bezig. Met rijm. Hoe ze zich tot een bepaald thema verhouden’, vertelt Kroes.

Het gedicht over 2022

Dungelmann zit in een nieuw pand,

de persconferenties zijn bekende broodjes in nieuwe zakken.

Op strand worden de zomeravondduiken verlengd als de lockdowns,

hier mag je kouvatten zonder dat iemand denkt dat je corona hebt opgelopen.

Naast het station wacht ons een vlaggenschip van een vastgoedontwikkelaar,

in de Megastores zijn geen winkels meer te vinden.

ADO is straks bestuursklaar voor de eredivisie,

maar er is geen sluitend plan voor het omhoog houden van de competitie.

Het Zuiderpark verliest z’n laatste glorie,

Parkpop verhuist naar het Malieveld.

We krijgen een nieuwe gemeenteraad, wethouders bij elkaar op de gangen,

hopelijk wegen ze eenieders belangen.

200 miljoen naar cultuur, maar in geen enkel praatprogramma heb ik kunstenaars gezien.