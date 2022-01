Stichting Eekta moet de deuren sluiten: ‘Mensen bellen ons huilend op’

Verslagenheid overheerst bij welzijnsorganisatie Eekta. De organisatie krijgt van de gemeente geen subsidie meer en heeft het pand in de Boylestraat in het Valkenboskwartier moeten verlaten. ‘Dit doet pijn in ons hart’, zegt voorzitter Priya Poeran in Haags Bakkie.

Stichting Eekta is al vijftig jaar een sociaal cultureel centrum voor Hindoestanen. Eekta richt zich op ouderenwerk en de bestrijding van eenzaamheid. Daarnaast organiseren ze verschillende activiteiten. De organisatie werkt volledig met vrijwilligers.

Vooral tijdens de coronapandemie kreeg de stichting het drukker. ‘We zijn dag en nacht bezig geweest voor ouderen die eenzaam waren door corona. Naast ons reguliere werk belden we met die mensen, we gaven letterlijk aandacht’, vertelt co√∂rdinator Waheeda Amirkhan.

We zijn nu dakloos

En nu houdt dat ineens op. ‘We zijn nu dakloos als stichting. Dit is voor ons een genadeklap’, aldus de voorzitter. Het nieuws viel rauw op hun dak. ‘Mensen bellen ons nu huilend op’, zegt Poeran.

Geen subsidie

In december 2020 werd al duidelijk dat Eekta geen subsidie meer kreeg legt penningmeester Santri Changoe uit. ‘In juli 2020 zijn de kranen dichtgedraaid. Daardoor kregen we een huurachterstand. Een half jaar later kregen we een brief op de mat waarin stond dat we niet meer mochten blijven.’

Eekta kon het niet over hun hart verkrijgen om meteen de stekker eruit te trekken. Daarom heeft het bestuur het afgelopen jaar elke drie weken gesprekken gehad met de gemeente over hoe het verder moet.

Huurcontract

De stichting erkent dat er ook dingen niet goed zijn gegaan aan hun kant. Zo verhuurden ze een ruimte van hun pand aan een kinderdagverblijf terwijl dat volgens het huurcontract niet mocht. ‘Dat kan je ons verwijten, maar we zijn wel transparant geweest’, zegt penningmeester Changoe.

Daarom heeft Eekta ook altijd contact gehouden met de gemeente om te proberen er samen uit te komen. ‘Ondersteun ons, dat is wat we van de gemeente vragen. We hebben er nog steeds vertrouwen in. We rekenen erop dat de gemeente met ons gaat kijken naar oplossingen voor het welzijn van deze doelgroep’, aldus de organisatie.

‘Onze wens is dat we door kunnen gaan, dat we voor de mensen klaar kunnen staan en we de deuren kunnen openen’, zegt Poeran.

Reactie gemeente

In AD Den Haag zei een woordvoerder dat Eekta zich niet aan het huurcontract heeft gehouden, daarnaast heeft de stichting een huurachterstand die nog niet is betaald.

Den Haag FM heeft de gemeente gevraagd of die nog in gesprek gaat met Eekta om tot een oplossing te komen, maar heeft daar vandaag geen antwoord op gehad. Eerder liet het college weten dat Eekta een zelfstandige stichting is die zelf bevoegd is om te kiezen of zij haar activiteiten wel of niet voortzet. ‘Over deze keuzes heeft het college geen betrokkenheid bij een zelfstandige stichting.’