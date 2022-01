Achter de Haagse Duinen is de nieuwe zaterdagochtendshow op Den Haag FM: ‘Het nieuws dat niet zo snel op de voorgrond komt’

Het is nieuw, maar toch bekend: Achter de Haagse Duinen (ADHD), de show van Barry van Der Laar op Den Haag FM, verplaatst van zaterdagavond naar zaterdagochtend. Hiermee wil Barry voor zichzelf een stapje terugdoen en hopelijk ruimte maken voor jong talent. ‘Maar het zal nog steeds gaan over alles in de stad wat niet zo snel op de voorgrond komt’, vertelt hij in Bob Staat Op.

Van graffiti-artiesten en de beste bitterbal van Den Haag, tot aan ’tante Sjaan die er soms aparte politieke gedachtes op nahoudt’: al het niet vanzelfsprekende Haagse nieuws komt bij ADHD aan bod. Barry is blij met zijn nieuwe aanstelling als ‘ochtendstrijder’, ‘maar toen de programmaleiding vroeg of ik om zeven of acht uur wilde beginnen, zei ik: “Nou, doe dan maar acht”‘, lacht hij.

Wat Barry met zijn vrije zaterdagavond gaat doen, is hij nog niet over uit. ‘Zaterdagavond was echt míjn moment; ik ben bang dat er wel een beetje een zwart gat gaat vallen, maar ik heb ook zin in de zaterdagochtend!’

Achter de Haagse Duinen is vanaf zaterdag 8 januari te horen tussen 8.00 en 10.00 uur.