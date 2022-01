Haagse Invloeden: Henk Otten (GO) over Rutte-IV, Laura Kersten en Bastiaan Meijer (SP) over campagne

Zaterdag te gast in Haagse Invloeden: fractievoorzitter Henk Otten (Groep Otten) uit de Eerste Kamer. Bastiaan Meijer (campagnecoördinator SP Den Haag). En Laura Kersten: social media-adviseur voor politici.

Met Henk Otten bespreekt Ruben van Twillert de invloed van GO de afgelopen jaren in de politiek. Hoe is er invloed uitgeoefend op bijvoorbeeld kabinetsplannen van Rutte III? Hoe gaan zij te werk in de Eerste Kamer en hoe zijn zij van plan invloed uit te oefenen op het kabinet Rutte IV? Wat vindt GO van het nieuwe coalitieakkoord en wat zijn hun ambities de komende politieke jaren? We blikken vooruit op de gemeenteraadsverkiezingen (GO doet mee in Amsterdam) en ook de Provinciale Statenverkiezingen komen eraan (2023). En met Otten bespreken we ook Forum voor Democratie. Wat is er gebeurd na de aangifte van Otten tegen Baudet wegens smaad en hoe staat het er nu voor? Hoe kijkt Otten nu naar de manier waarop FvD politiek bedrijft?

In de wekelijkse rubriek De Campagne spreekt presentator Ruben van Twillert deze week met Bastiaan Meijer (campagnecoördinator van de SP) en social media adviseur Laura Kersten. Hoe gaat de campagne van de SP eruitzien? Wat zijn voor hen belangrijke thema’s en met hoeveel zetels zijn ze tevreden? Hoe zet je eigenlijk social media in, tijdens de campagne maar vooral tijdens je werk als je straks raadslid bent? Laura (o.a. social media adviseur geweest voor minister Hugo de Jonge) heeft een online cursus ontwikkeld (‘de INSTAPOLITICSCOURSE’): een cursus over Instagram voor (huidige en aankomende) politici en bestuurders. De cursus wordt op 10 januari gelanceerd en in Haagse Invloeden vertelt Laura wat je kunt verwachten.

Haagse Invloeden

Elke zaterdag 10-11 uur

Live vanuit de bibliotheek aan het Spui