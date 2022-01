Johan wacht al weken op zijn post: sinds Kerst niet meer bezorgd in Benoordenhout

Nieuwjaarskaarten, rekeningen en liefdesbrieven ploffen niet meer op de mat in een deel van de wijk Benoordenhout. In meerdere straten in de wijk ontvangen bewoners sinds ruim een week geen post meer. PostNL bevestigt het probleem en biedt excuses aan. ‘Er wordt een speciaal team ingezet om de vertraagde post alsnog te bezorgen’, zegt een woordvoerder tegen mediapartner Omroep West.

Johan Barnard is één van de gedupeerden. Hij woont op de Van der Woertstraat en zag in de app van PostNL dat hij post zou ontvangen. Het kwam echter nooit bij hem aan. Het gaat volgens hem om zo’n twintig poststukken, waaronder een boek. ‘En afgelopen dinsdag had ik een rekening van de loodgieter moeten krijgen, maar die is nooit aangekomen. Ik wilde hem wel snel betalen, dus hij heeft de factuur uiteindelijk naar me geappt.’

Barnard weet, via andere buurtbewoners, dat er meer mensen in de wijk wonen die sinds Kerst geen post hebben ontvangen. ‘Het is een breed probleem’, zegt hij. Van buren hoorde hij dat ze al een tijdje geen bezorger hebben gezien. ‘Je leest weleens dat postbodes de drukte niet meer trekken en de post weggooien. Misschien is het zoiets’, speculeert hij.

‘Ontzettend irritant bij belangrijke post’

In de Facebookgroep ‘Benoordenhout, What’s Up?’ klagen meer mensen over het ontbreken van post. Zo zijn de brievenbussen van flatgebouw Arendsdorp aan de Wassenaarseweg sinds 29 december leeg gebleven. Ook vanuit de Van Diepenburchstraat, de Nijenrodestraat en Uilennest komen klachten. ‘Dat kerstkaarten wat later aankomen a la, maar vertraging bij belangrijke post is ontzettend irritant’, schrijft Arlette.

Barnard heeft PostNL benaderd, maar werd naar eigen zeggen ‘met een kluitje in het riet gestuurd’. Hij kreeg te horen dat ze niets kunnen met individuele klachten. ‘Terwijl het in mijn ogen een vrij groot structureel probleem is.’

Beterschap beloofd

PostNL erkent inmiddels dat in een aantal straten na Kerst geen post is bezorgd. Over het waarom kan een woordvoerder niet veel zeggen. ‘We werken met een externe partij. De conclusie is dat ze niet hebben gedaan wat ze moesten doen. We hebben daar een stevig gesprek over gevoerd, zij hebben beterschap beloofd.’ Met een speciaal team wordt er hard gewerkt om de vertraagde post alsnog te bezorgen. ‘We verwachten dat het dit weekend is afgerond’, zegt de woordvoerder tegen Omroep West. ‘We bieden de gedupeerde bewoners onze oprechte excuses aan.’

‘Dat vind ik heel netjes’, reageert Barnard in Haags Bakkie. Hij is blij dat zijn post alsnog komt en houdt vol spanning zijn brievenbus in de gaten. ‘Dan hou ik er verder over op.’

Foto ter illustratie: PostNL