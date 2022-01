Haagse Invloeden: Henk Otten (GO) over Rutte-IV, Laura Kersten en Bastiaan Meijer (SP) over campagne

Rita Verdonk is terug: ‘Ik kan veel betekenen voor Den Haag’

Rita Verdonk is terug in de politiek. Ze staat op plek twee van de kandidatenlijst van Hart voor Den Haag. ‘Als ik een steentje bij kan dragen is dat fantastisch’, zegt Verdonk in Bob Staat Op.

Verdonk stapte tien jaar geleden uit de politiek. Ze was toen leider van haar partij Trots op Nederland. De politiek bleef altijd kriebelen. ‘Landelijk zat er niet meer in, daar had mijn gezin de buik van vol. Toen vroeg Richard me. Hart voor Den Haag is goed bezig en luistert naar wat de mensen bezighoudt. Dat bevalt me.’

Sinds tweeënhalf jaar woont Verdonk in Den Haag, daarvoor woonde ze in Nootdorp. ‘Den Haag is een prachtige stad in allerlei opzichten, cultureel, groen en verborgen schatten overal. Het bevalt mij en mijn man goed.’

Lokale politiek

Geen landelijke politiek meer dus, maar lokaal vindt Verdonk minstens zo leuk. ‘Het is wat dichterbij huis. Het zijn problemen die je van dichterbij meemaakt en wil oplossen. Als ik een steentje bij kan dragen is dat fantastisch.’

Verdonk werkte de afgelopen drie jaar voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ze hield zich onder andere bezig met jeugdzorg. ‘Ik kan dus veel betekenen voor Den Haag. Ook hier gaat men ruim over het budget, dus er zijn wel mogelijkheden om de jeugdzorg te verbeteren. Daarnaast zijn huisvestiging en veiligheid belangrijke onderwerpen voor Verdonk en Hart voor Den Haag.

Meer verrassende namen

Partijleider Richard de Mos gokt op veertien zetels. ‘Ik hoop het, we gaan er keihard voor werken. Ik heb alle vertrouwen in Richard, die kent de stad als zijn broekzak en zijn hele team praat met veel mensen in de stad.’

Nu gaat eerst de campagne beginnen. Het verkiezingsprogramma met de andere kandidaten wordt binnenkort bekendgemaakt. ‘Met meer verrassende namen’, zegt Verdonk. Wie dat zijn wil ze nog niet zeggen. In de loop van volgende week komt daar meer informatie over, zegt ze.

LEES OOK: Rita Verdonk op plek twee van kandidatenlijst Hart voor Den Haag

Foto: Omroep West