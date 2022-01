Haagse Invloeden: Henk Otten (GO) over Rutte-IV, Laura Kersten en Bastiaan Meijer (SP) over campagne

The Hague Royals herpakt zich

Zonder captain Kumelis en de Amerikaan in Haagse dienst Arben Camaj gingen de Royals op verplaatsing richting Bemmel (Gelderland). De 21-jarige shooting guard Mikhail Haarsma mocht daardoor voor de Hagenaren zijn opwachting maken in de selectie van coach Bert Samson. Met nog een kleine twee minuten te gaan stonden beide ploegen op gelijke hoogte. Daarna kwam The Hague Royals helaas niet meer tot scoren, terwijl Yoast United vier vrije worpen benutte voor de winst: 87-83.

Met een smalle rotatie van 10 spelers was de keuze op een zoneverdediging voor de hand liggend. Iets wat minder energie kost maar waar het gevaar van de afstandsschoten wel op de loer ligt. Dat bleek eigenlijk direct als Kaleb Warner voor de Bemmelse formatie het eerste bommetje raak schiet. Knap is het antwoord van Casey Lopes die direct antwoord vanaf dezelfde afstand.

Duane Wilson schiet de Bemmelnaren dan weer op voorsprong maar dan is het Tom Ackermans die ook een duit in het 3-punt zakje doet en de stand gelijktrekt 8-8. Het is Rick Van Der Salm die zijn lay up fraai verzilvert en Den Haag brutaal op voorsprong brengt. Ackermans knalt vervolgens nog een drietje binnen voor 12-15 die ook weer direct beantwoord wordt door een Bemmels drietje via Jett Speelman: 15-15 en is de vergelijking met een schiettent zeker gerechtvaardigd. Kaleb Warner -de grote man aan Bemmelse zijde (29 punten) – knalt dan wederom een bommetje raak 21-17.

Den Haag weet echter van geen opgeven dit keer en haakt aan in de persoon van Lopes 21-19. Het eerste kwart gaat dan verrassend naar The Hague Royals met een nipte voorsprong 22-23.

Afstandsraket

Coach Paul Vervaeck hamert dan op defense van de Bemmelse ploeg. Twee drietjes van Bob Berghuis brengt Yoast weer aan de leiding 28-24. De Time out van coach Bert Samson heeft niet het gewenste effect als van der Salm direct de bal weggeeft en een fout maakt waarmee hij 2 punten cadeau doet aan de Bemmelnaren. Wie anders dan Kaleb schiet weer een afstandsraket binnen zodat het eerste serieuze gaatje daar is 33-26.

Waar de Royals de laatste wedstrijden het nog wel eens af lieten weten blijven ze nu door knokken met als resultaat dat de Belgische coach Vervaeck van Yoast wederom een Time Out moet nemen bij een stand van: 40-36. Dit keer met meer succes zodat Yoast United 5 punten weg kan lopen wat coach Samson noopt in een Time Out te duiken: 45-36. Als Nate Britt vervolgens met een prachtige spin-move de stand naar 47-38 tilt lijkt de ban gebroken.

Time out

Bart Bijnsdorop zorgt begin derde kwart nog voor 53-42 maar als de dekselse Kaleb Warner zijn 8e (!) drietje binnen schiet voor 59-47 is het gat opeens 8. De Royals kruipen dan weer terug in hun zone verdediging en is het weer prijs schieten voor de mannen uit Bemmel en dreigen langzaam aan de horizon te verdwijnen.

Het vierde kwart is twee minuten oud als coach Samson een time out neemt en zijn mannen nog één keer aanspoort om te blijven knokken tot de laatste snik. Tom Ackermans neemt deze woorden als eerste ter harte en schiet de marge binnen de acht punten 76-68. Vervolgens staat Snorri “The Viking” Vignisson op voor 78-72 en is de spanning volledig terug in de Bemmelse kooi. Wederom vlucht Vervaeck in een Time Out als Bart Bijnsdorp zorgt voor een marge van 4: 78-74.

Sensatie

Aan de hand van Vignisson blijft de marge 4 en is het balbezit voor de Royals. Tot ongenoegen van Marnexson Knepa laat Bijnsdorp dan de bal knullig aan zich voorbijgaan en moet Vignisson zijn derde fout maken. De twee vrije worpen die daarop volgen voor Yoast United worden benut en is het verschil 6. Man van de wedstrijd Casey Lopes paft er dan onverbiddelijk nog een drietje in voor een verschil van 3. Bart Bijnsdorp legt dan simpel de bal op aangeven van Vignisson wél in het Bemmelse netje en is het verschil 1, 82-81.

De sensatie is compleet als Marnexson Knepa de stand gelijk trekt 83-83. Helaas valt dan het kwartje nét niet de goede kant op voor de Hagenaren en gooit Yoast United vanaf de vrije worplijn de deur dicht 87-83.

Volgende wedstrijd in Groningen

Al met al een heerlijke wedstrijd na de blamage vier dagen eerder tegen Leiden. Zondag reist de Haagse formatie af naar Groningen waar één van de topploegen uit de BNXT League

Donar wacht. Echter met déze instelling en mentaliteit kunnen The Hague Royals zeker mee, winnen zal lastig worden maar de wedstrijd van deze avond is er een waar de basketballers uit

Den Haag zeker op voort kunnen borduren en stad trots op kan zijn.

Foto: Hennie van Diest