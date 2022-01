Ook minister Sander Dekker (VVD) thuis opgezocht: ‘Het is echt gewoon niet fijn’

Niet alleen D66-leider Sigrid Kaag heeft thuis te maken gehad met bedreiging, ook minister Sander Dekker (VVD) voor Rechtsbescherming werd enige tijd geleden door een onbekende thuis opgezocht. ‘Het is echt gewoon niet fijn’, zegt Dekker over het incident. Eerder deze week stond er iemand met een brandende fakkel voor de deur van de woning van Kaag in Den Haag. ‘Maar het was niet zo erg als bij Sigrid Kaag’, bagatelliseert hij de kwestie.

Hij heeft er eerder geen ruchtbaarheid aan gegeven, maar in het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM vertelt hij er voor het eerst over. ‘Van dit soort dingen doe je natuurlijk aangifte. En degene die bij mij aan de deur was, voelde ik niet als een bedreiging. En toch is het tegelijkertijd toch wel weer gek als het gebeurt, omdat je denkt: nu gebeurt dit, maar volgende keer staat er iemand anders voor je deur, dus het geeft toch een ongemakkelijk gevoel.’

Het doet wat met Dekker. ‘Het is echt gewoon niet fijn. En het doet vooral wat met je als mens omdat het wat doet met de mensen om je heen, omdat die er ook in getrokken worden, die ook bang zijn of zich bedreigd voelen. En dat vind ik eigenlijk nog het ergste.’

‘Dit is niet oké’

Bij het Team Bedreigde Politici (TBP) kwamen vorig jaar 600 meldingen binnen van bedreigingen van landelijke politici. In 2019 waren dat er 393. Ook Dekker merkt dat de bedreigingen tegen politici toenemen. ‘Ik zie wel de tendens, dat is de afgelopen twee jaar ook wel erger geworden.’

Hij somt op: ‘Dat mensen thuis worden opgezocht, dat er oproepen zijn op social media waarbij telefoonnummers of adressen worden gedeeld en waarbij soms net langs het randje wordt gescheerd, waarvan je denkt: dit is niet oké. En er altijd mensen zijn die dan denken: kennelijk kan dit, kennelijk mag dit, kennelijk wordt ons opgeroepen om nu wat te doen.’

‘Als je tegen mensen zegt: ‘We moeten ze berechten’, dan zijn altijd een paar idioten…’

En dat vraagt volgens Dekker ook wat in het politieke debat. ‘Als je tegen mensen zegt: ‘We moeten ze berechten’, dan zijn altijd een paar idioten die denken: goh, nou, kennelijk is dat wat die oproep betekent. En daar maak ik mij enorm veel zorgen om.’

Luister hier naar het hele interview met Sander Dekker in Spuigasten

‘Maar ook bijvoorbeeld op de social media: de dingen die je voorbij ziet komen, de dingen waar je van wordt beschuldigd, de enorme complottheorieën. Dat is echt vervelend en dat heb ik zien toenemen de afgelopen twee jaar.’

Otten: ‘Justitie moet werk maken van agressieve bedreigers’

Senator Henk Otten (GO) wil dat het Openbaar Ministerie werk maakt van agressieve bedreigers op sociale media. ‘Als je morgen, of komende weken een paar honderd van die heel agressieve bedreigers strafrechtelijk aanpakt, dan geef je wel het signaal: er worden hier grenzen gesteld. Dat gebeurt nu niet en daardoor wordt het eigenlijk steeds erger’, aldus Otten in het radioprogramma Haagse Invloeden op Den Haag FM.

Er moet nu iets gedaan worden aan misbruik van anonimiteit op internet, zegt @hendrikotten3. Maak opsporingscapaciteit beschikbaar om online agressieve bedreigers aan te pakken en moderniseer wetgeving over smaad & laster. Het hele gesprek➡️https://t.co/sO7MoQTcL8 @DenHaagFM pic.twitter.com/RCMrwbCyxs — Ruben van Twillert (@Rubenvtwillert) January 8, 2022

Bekijk hier het hele interview met Henk Otten in Haagse Invloeden