Segbroek en Haagse Hout hebben een nieuwe wijkkrant

De stadsdelen Segbroek en Haagse Hout hebben sinds deze week een eigen wijkkrant. De redactie is in handen van De Scheveninger. ‘Mensen zijn blij dat er weer een krantje komt’, zei hoofdredacteur Jill van Calsteren in Bob Staat Op.

In 2017 is gestart met huis-aan-huiskrant De Scheveninger. ‘We maken achtergrondverhalen en nieuwsberichten. Scheveningen liep lekker, dus we wilden Segbroek er graag bij’, vertelt Jill. Maar er waren kapers op de kust die daar ook een wijkkrant wilden beginnen. Uiteindelijk lukte het De Scheveninger toch om de krant op te starten.

De redactie was al behoorlijk bekend in Segbroek en had daar ook al contacten, maar in Haagse Hout beginnen ze vanaf nul. ‘We zijn het gebied in gegaan, maar corona hielp niet echt mee. Normaal ga je bij mensen langs, winkels in, naar openingen en vergaderingen. Maar dat is er nu niet. Dus het is veel bellen en mailen om te laten zien dat je er bent.’

Hoofdredacteur Jill van Calsteren bij Bob Staat Op

Papier is niet dood

De redactie krijgt meteen leuke reacties over de nieuwe wijkkranten. ‘Je zou zeggen, papier is een beetje dood. Mensen verklaarden ons voor gek dat we met de Scheveninger begonnen. Maar mensen willen weten wat er bij hun op de hoek van de straat gebeurt.’ Met de drie kranten heeft De Scheveninger nu een oplage van ongeveer 75.000, rond de 25.000 per gebied.

Alles kan een verhaal zijn, legt Jill uit. ‘Deze week hebben we de wijkvoorzitter van Benoordenhout.’ En geen nieuwsitem is te klein, het kan van alles zijn. ‘Bijvoorbeeld Mien van hierachter met haar kabouterverzameling, dat vinden mensen leuk om te zien.’

Foto: De Scheveninger