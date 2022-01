Excelsior – ADO Den Haag uitgesteld vanwege corona bij thuisclub

Jill staat in de top drie trouwfotografen van de Benelux: ‘Ik probeer met mijn foto’s altijd een verhaal te vertellen’

De wedstrijd tussen Excelsior en ADO Den Haag die zondagmiddag zou plaatsvinden, is uitgesteld vanwege een groot aantal coronabesmettingen bij de thuisclub. Dat meldt de KNVB. Wanneer de wedstrijd wordt ingehaald is nog onbekend.

Door: Omroep West

Volgens de voetbalbond is er een te grote groep Excelsior-spelers in een keer besmet geraakt met het virus. Na overleg tussen de clubarts van Excelsior en de bondsarts van de KNVB is besloten de wedstrijd uit te stellen.

De topper in de eerste divisie stond zondagmiddag om 14.30 uur op de planning. Het gat tussen beide ploegen is vier punten in het voordeel van de Rotterdammers.