Jill staat in de top drie trouwfotografen van de Benelux: ‘Ik probeer met mijn foto’s altijd een verhaal te vertellen’

De mooiste dag van mensen op de mooiste manier vastleggen, is hoe Jill Streefland haar werk als trouwfotograaf omschrijft. En dat het inderdaad mooi is, wordt internationaal erkend; met een derde plek in de lijst van Masters of Wedding Photography van 2021 mag ze zich rekenen tot de absolute top van de Benelux. Maar meer dan alles gaat het om haar ontwikkeling, vertelt ze bij Haags Bakkie. ‘Ik blijf nog steeds groeien en dat vind ik het leukst.’

Het Lange Voorhout, het Binnenhof, het oude Stadhuis en meer: er zijn weinig bekende plekken in Den Haag waar Jill nog geen bruidspaar heeft gefotografeerd. Tijdens één van haar meest bijzondere ervaringen in de stad was er aan actie geen gebrek. ‘Er was toen een protest gaande tegen de coronamaatregelen. Ik kon toen helemaal losgaan op het contrast tussen het bruidspaar en de agenten op de achtergrond. Ook mochten we toen stiekem even het Binnenhof op terwijl het eigenlijk was afgesloten.’

Verhalen vertellen

Hoe ze ook zwicht bij sommige Haagse locaties, de voorkeur van Jill gaat uit naar onbekende plekken. ‘Ik verken de locatie ook het liefst niet vooraf. Ik vind het juist gaaf om uitgedaagd te worden door een nieuwe omgeving en zelfs een oude schuur kan dan een mooi decor zijn. Daarin kan ik gelukkig vertrouwen op mijn skills.’

De erkenning van trouwfotografie is met verschillende wedstrijden aanzienlijk gegroeid in de afgelopen jaren en dat is niet zonder reden, legt Jill uit. ‘Van het hele traditionele heeft het zich ontwikkeld tot het vertellen van verhalen. Je bent bijna op een journalistieke manier bezig met een reportage en ik denk dat dat steeds meer opvalt. Er zijn nu een paar belangrijke wedstrijden en de Masters is er één van.’

Concurrentie

Volgens Isabelle, die Jill in de begintijd van haar specialisatie als trouwfotograaf als mentor bijstond, weet Jill zich met haar fotografie goed te onderscheiden. ‘Ze vertelde me dat ze vroeger professioneel danseres was en dat zie je echt terug in haar foto’s; ze weet elke bruid er elegant op te zetten. Een goede foto maken is niet het aller moeilijkste, maar een eigen stijl hebben is een ander dingetje. En wat Jill heeft, dat zie je niet zo veel.’

Door je fotografie kunnen laten zien wie je bent, vindt ook Jill een bijzondere gewaarwording. ‘Het is heel mooi om dat op een gegeven moment terug te zien in je eigen foto’s. Dat onderscheid alle fotografen van elkaar en daarom vind ik ook eigenlijk dat we geen concurrentie van elkaar zijn. Als je dicht bij jezelf blijft, is er voor iedereen plek.’

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Jill Streefland Fotografie (@jill_streefland_fotografie)

Foto: Isabelle Hattink