Marcel Verreck: ‘Oud-bajes-directeur Rita Verdonk kan Richard de Mos alvast inlichten over gevangenisleven’

Marcel Verreck spreekt in zijn wekelijkse column in het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM zijn stadsgenoten toe. In deze column spreekt hij over Rita Verdonk.

‘Gelukkig treedt er een nieuw kabinet aan. Met inmiddels bijna meer ministers dan kiezers. Dat moet lachen kunnen worden. Maar de grootste grap komt uit onze eigen Haagse gemeentepolitiek. Van die dekselse Richard de Mos. Hij laat de strenge meesteres Rita Verdonk een comeback maken. Zij kan hem in ieder geval als oud-bajes-directeur alvast inlichten over het gevangenisleven. Ja mensen, nu lachen we er nog om, maar straks is ze wethouder van Desintegratie’, aldus de columnist.