Nieuwe dienstregeling HTM gaat in: dertien tramhaltes geschrapt

De nieuwe dienstregeling van HTM is zondag ingegaan. Hierbij zijn dertien tramhaltes en één bushalte geschrapt en rijden sommige trams en bussen minder frequent. Het gaat om een besparingsmaatregel die in ieder geval één jaar duurt, daarna zullen de effecten ervan worden geëvalueerd, gaf HTM eerder aan.

Om te bepalen welke haltes konden vervallen, is rekening gehouden met het aantal reizigers dat gebruik maakt van een halte en de beschikbaarheid van ov-haltes in de buurt. ‘Twee belangrijke uitgangspunten daarbij waren dat we maatregelen hebben opgenomen die zo min mogelijk impact hebben op zo min mogelijk van onze reizigers én baanbehoud voor onze medewerkers’, aldus een woordvoerder van het vervoersbedrijf.

De volgende haltes zijn per 9 januari opgeheven:

Tram 1: Ary van der Spuyweg

Tram 1: Vlietbrug

Tram 2: Nieuwendamlaan

Tram 2: Fahrenheitstraat

Tram 2: Stuyvesantstraat

Tram 6: Aegonplein

Tram 11: Boreelstraat

Tram 12: Copernicusplein

Tram 15: Broekpolder

Tram 16: Alberdingk Thijmstraat

Tram 16: Geysterenweg

Tram 16: Frankenslag

Tram 17: Treubstraat

Bus 23: Stuyvesantstraat

Het schrappen van de haltes maakte veel reacties los bij omwonenden. Vooral ouderen die afhankelijk zijn van een betreffende halte om te kunnen reizen, voelen zich gedupeerd. Erik Roet, voorzitter van de cliëntenraad van verpleeghuis Swaenesteyn – gelegen naast de halte Nieuwendamlaan – noemt het een medemensonvriendelijke keuze. Naast dat ouderen zelf geen gebruik meer kunnen maken van de halte, is hij bang dat ze door de maatregel minder bezoek zullen ontvangen. ‘Veel van hun sporadische bezoek zal nu niet meer kunnen komen, omdat ze de route vanaf de volgende halte niet lopend kunnen maken’, schreef hij aan HTM.

Naast het tijdelijk opheffen van de haltes heeft HTM op verschillende lijnen de frequentie en de vertrektijden aangepast. Kijk hier voor alle wijzigingen.

Foto’s: Richard Mulder

