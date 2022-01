The Weeknd en Kopsmart in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond onder meer verse muziek van The Weeknd en Kopsmart (foto).

Dit is het weekend van The Weeknd. De Canadese muzikant bekend van ‘Blinding lights’ grijpt zijn kans in het begin van dit nieuwe jaar. Terwijl er weinig grote releases zijn vlak na de jaarwisseling, brengt hij ‘Dawn FM’ uit, een 16-tracks durende electropop-plaat vol toekomstige hits met medewerking van onder meer Quincy Jones en Jim Carrey. Op Den Haag FM hoor je vanavond drie songs van ‘Dawn FM’. En uit Scheveningen komt de nieuwe band Kopsmart met Arie Spaans (Suburbs, Naked) en Remco Prins (Burma Shave, Ragmob), die niet in het Engels, niet in het Nederlands en zelfs niet in het Haags, maar in het Schevenings zingt.

Meer nieuwe releases zijn er van de Nederlandse indierockbands Tape Toy, Lewsberg en The Klittens, maar ook van Halsey, Pink Pantheress, Nas, Big Thief en een duet van zangeres MEAU met Paul de Munnik. Tevens hoor je The Smile, het nieuwe project van de gitarist en de zanger van Radiohead.

In het extra uur hoor de langste songs van de laatste tijd (tussen de 5 en 12 minuten), van de Haagse Liquid Spirits, Adele, Little Simz en een 10-minuten durende song van Taylor Swift.

De Nieuwe Van Nierop wordt in de winterweken op zondagavond van 19.00 tot 21.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is het eerste uur van de uitzending hier terug te beluisteren (link).

