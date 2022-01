Tientallen hulpverleners rukken uit na ‘valse melding’ in Kijkduin

Zaterdagavond hebben meerdere hulpdiensten op zee en vanaf het strand gezocht naar een persoon in nood. Een ‘verwarde man’ zou zich in of nabij het water bevinden, maar na enige tijd bleek het te gaan om een valse melding. Rond 22.30 uur is de inzet van de hulpdiensten beëindigd.

Politie, ambulancedienst, brandweer en reddingsbrigades rukten uit naar aanleiding van de grap. Het zou hierbij gaan om tientallen hulpverleners die voor niks zijn ingezet. Over de identiteit van de melder is vooralsnog niks bekend.