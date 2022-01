Stevie Stunner is eerste dragqueen tijdens audities van The Voice: ‘Ik voel me zekerder’

Bewindpersonen kabinet-Rutte IV beëdigd op paleis Noordeinde

Op Paleis Noordeinde is maandagochtend het nieuwe kabinet Rutte IV beëdigd door koning Willem-Alexander. In de Balzaal van het Paleis legden eerst de ministers, en daarna de staatssecretarissen de eed of belofte af. Bij het maken van de bordesfoto was een lawaaidemonstratie hoorbaar.

Het kabinet kent in totaal 20 ministers en negen staatssecretarissen uit de gelederen van VVD, D66, CDA en ChristenUnie. D66-leider Sigrid Kaag werd op afstand beëdigd, door een positieve coronatest kon zij niet aanwezig zijn.

Het nieuwe kabinet is zojuist beëdigd door Koning Willem-Alexander. We zijn klaar om ons deze kabinetsperiode met volle energie in te zetten voor Nederland. Ik stel jullie graag via de onderstaande draad voor aan de ministersploeg waarmee we dat gaan doen.#KabinetRutteIV https://t.co/tR9f6WjOwX — Mark Rutte (@MinPres) January 10, 2022

Aankomst bewindslieden

VVD-leider Mark Rutte kwam rond half 11 aan op het paleis. Rond het paleis is een aantal geïnteresseerden te zien. De paleistuinen zijn maandagochtend afgesloten voor publiek.

Het is aan de andere kant van het paleis, maar toch staan ook hier veel mensen. Ook twee middeleeuwse figuren pic.twitter.com/tM0Ul45cdU — Lieuwe van Slooten (@Lieuwevs) January 10, 2022

Kort na Rutte zijn de kandidaat-ministers en -staatssecretarissen aangekomen op paleis Noordeinde. In drie geblindeerde busjes kwamen ze aan bij het paleis in het centrum van Den Haag, waarna ze op gepaste afstand van elkaar naar binnen gingen.

Vanwege de coronacrisis vindt de beëdiging plaats op Paleis Noordeinde. Op Paleis Huis ten Bosch, de gebruikelijke locatie, kan er tijdens het fotomoment niet genoeg afstand worden gehouden op het bordes. Dat komt mede omdat het nieuwe kabinet een fors aantal van 20 ministers kent.

Demonstranten

Tegelijkertijd zijn er rond het paleis en op de Noordwal een aantal demonstranten aanwezig, zo zien onze verslaggevers. Op een van de borden staat de tekst ‘liever een moreel kompas dan een QR’.

Demonstranten weggestuurd

Even na 11 uur in de ochtend werden de demonstranten door de politie weggestuurd van de demonstratieplek.

Demonstranten tegen het coronabeleid moeten weg van de brug tegenover de paleistuinen. ⁦@omroepwest⁩ pic.twitter.com/s40HFpRpG4 — Frank van Deutekom (@frank_deut) January 10, 2022

Demonstraties op de Toussaintkade

‘Er vindt een spontane demonstratie plaats op de Toussaintkade. Deze wordt gefaciliteerd’, laat de gemeente weten via Twitter. ‘Een andere groep demonstranten probeert op verschillende plekken in de stad te demonstreren. De politie vordert ze, na meermaals waarschuwen, zich ook naar de Toussaintkade te begeven.’

Lawaaidemonstratie

Bij het maken van de traditionele bordesfoto was er sprake van een lawaaidemonstratie bij het paleis.

#lawaaidemonstratie bij het paleis waar het nieuwe kabinet zojuist met de koning op de foto ging. #corona ⁦@omroepwest⁩ pic.twitter.com/ngvdJKA0La — Frank van Deutekom (@frank_deut) January 10, 2022

Sigrid Kaag

Beoogd minister van Financiën, Sigrid Kaag (D66), was niet fysiek aanwezig bij de beëdiging van het nieuwe kabinet. De politica is positief getest op corona, zo maakte ze zondag bekend op Twitter.

Ik was vandaag heel graag samen met alle nieuwe collega's beëdigd. Helaas kan dat niet en ben ik zojuist vanuit huis digitaal beëdigd. Ik wens de collega’s een bijzondere dag toe! — Sigrid Kaag (@SigridKaag) January 10, 2022

‘Het loopt op rolletjes’

Hart voor Den Haag/ Groep de Mos-raadslid Ralf Sluijs kon het niet alten om een opmerking te maken over de digitale beëdiging van Kaag. ‘Het loopt voor het eerst op rolletjes bij Sigrid Kaag’, zo tweet hij.

Het loopt voor het eerst op rolletjes bij Sigrid Kaag. #Kaag pic.twitter.com/NuqDd3fgkB — Ralf Sluijs 💚💛 (@ralfsluijs) January 10, 2022

Het binnenbrengen van het beeldscherm waarop Kaag te zien was brengt op Twitter ook andere herinneringen boven, zoals hoe vroeger op school de tv het klaslokaal in werd gereden.

Weet je nog die tv waar je vroeger in de klas Ik Mik Loreland op keek? Die is nu minister https://t.co/F5bePqGTo1 — Floris Poort (@florispoort) January 10, 2022

Overzicht ministers

Minister-president, Minister van Algemene Zaken: Mark Rutte (VVD)

Minister van Buitenlandse Zaken, viceminister-president: Wopke Hoekstra (CDA)

Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking: Liesje Schreinemacher (VVD)

Minister van Justitie en Veiligheid: Dilan Yesilgöz (VVD)

Minister voor Rechtsbescherming: Franc Weerwind (D66)

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: Hanke Bruins Slot (CDA)

Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: Hugo de Jonge (CDA)

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: Robbert Dijkgraaf (D66)

Minister voor Primair- en Voortgezet Onderwijs: Dennis Wiersma (VVD)

Minister van Financiën en viceminister-president: Sigrid Kaag (D66)

Minister van Defensie: Kajsa Ollongren (D66)

Minister van Infrastructuur en Waterstaat: Mark Harbers (VVD)

Minister van Economische Zaken en Klimaat: Micky Adriaansens (VVD)

Minister voor Klimaat en Energie: Rob Jette (D66)

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: Henk Staghouwer (ChristenUnie)

Minister voor Natuur en Stikstof: Christianne van der Wal (VVD)

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Karien van Gennip (CDA)

Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen en viceminister-president: Carola Schouten (ChristenUnie)

Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: Ernst Kuipers (D66)

Minister voor Langdurige Zorg en Sport: Conny Helder (VVD)

Overzicht staatssecretarissen