Binckhorstbrug vier nachten dicht vanwege werkzaamheden

De Binckhorstbrug gaat vier nachten helemaal dicht vanwege werkzaamheden. Ook voetgangers en fietsers kunnen niet oversteken.

Van maandag 10 tot en met donderdag 13 januari is de brug tussen 21.00 ren 5.00 uur helemaal afgesloten. Voor het verkeer is een omleidingsroute ingesteld, die staat aangegeven met gele borden. Ook staan er verkeersregelaars.

Wie de stad in wil kan via Melkwegstraat rijden. De route de stad uit gaat via de Zonweg en de Regulusweg. De Jupiterkade en Junostraat worden éénrichtingsverkeer voor vrachtwagens en bussen. Het verkeer kan ook via de Rotterdamsebaan of de Supernovaweg rijden.

30 kilometer per uur

Na de afsluiting is het werk aan de brug nog niet klaar. De maximumsnelheid voor auto’s blijft daarom dertig kilometer per uur. Vrachtwagens en bussen moeten omrijden. Het is nog niet bekend wanneer de brug helemaal wordt opgeknapt, dat maakt de gemeente later dit jaar bekend.