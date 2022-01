Den Haag zoekt nieuwe fietsburgemeester

The Hague Royals gehavend ten onder in Groningen

Ben jij vergroeid met je fiets en geloof je dat fietsen een stad veiliger en gelukkiger kan maken? Dan ben jij misschien wel de nieuwe fietsburgemeester van Den Haag. De fietsburgemeester stimuleert en promoot fietsgebruik in de eigen gemeente.

De termijn van de huidige Haagse fietsburgemeester, Marcel Kleizen, zit er bijna op. Tijdens zijn burgemeesterschap heeft hij zich ingezet om zoveel mogelijk kinderen en jongeren op de fiets te krijgen. BYCS, de organisatie die in meerdere steden wereldwijd fietsen promoot, is nu op zoek naar zijn opvolger.

Volgens BYCS zijn in zo veel mogelijk steden fietsburgemeesters nodig om de stalen ros aantrekkelijker en toegankelijker te maken voor iedereen. Alle fietsburgemeesters over de hele wereld vormen een netwerk om ideeën, uitdagingen en oplossingen met elkaar te delen. ‘Zo kunnen we een radicale verandering teweegbrengen’, aldus de organisatie. Momenteel zijn er zo’n 150 fietsburgemeesters aangesteld.

