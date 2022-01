Dit zijn de winnaars van de Haagse Sportprijzen

Windsurfers Kiran Badloe en Aaron McIntosh, zeilers Marit Bouwmeester, Annemiek Bekkering, Annette Duetz en Paul Hameeteman en scheidsrechter Emine Kucukyildiz zijn de winnaars van de Haagse Sportprijzen. Esmahan Bettah van het Krajicek Playground Oranjeplein heeft de Richard Krajicek-prijs in ontvangst mogen nemen. Door de coronamaatregelen kon er geen Haags Sportgala worden georganiseerd, de winnaars kregen hun huldiging daarom aan huis.

‘Ik ben enorm trots dat ik Haags sportvrouw van het jaar ben’, aldus Bouwmeester. ‘Het is altijd een eer als je voor jouw sportieve prestaties wordt geëerd, dus ik ga de bokaal een mooie plek geven. Heel leuk dat de organisatie de prijs op deze manier naar ons toe kwam brengen. Dat had ik echt niet verwacht.’

Het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond wist dit jaar behoorlijk wat zeil- en windsurfmedailles binnen te slepen en dat was terug te zien in de winnaars van het Haags Sportgala. ‘Het is natuurlijk uitzonderlijk dat wij in alle vijf de topsport categorieën als winnaar zijn gekozen. Dat maakt ons ontzettend trots en is een bevestiging van de goede prestaties van onze sporters en staf maar ook een bevestiging van de fantastische samenwerking met de gemeente Den Haag. We kijken uit naar het Jeugd WK zeilen in 2022 en het WK zeilen in 2023 op Scheveningen’, reageert Arno van Gerven, directeur van het Watersportverbond.

Uitreiking met kampioenenkar

Het Haags Sportgala, waar de prijzen doorgaans worden uitgereikt, kon door de coronamaatregelen niet doorgaan. Daarom zijn de prijzen op een andere wijze uitgereikt. Celine Huijsmans en Dennis Weening gingen met een kampioenenkar op pad om de winnaars van het Sportgala te huldigen. Afgelopen zondag was bij mediapartner Omroep West te zien hoe de prijzen in ontvangst werden genomen. Ook de winnende scholarshippers van de Richard Krajicek-prijs en enkele Haagse kampioenen werden bezocht.

‘Het liefst hadden we iedereen gehuldigd op het podium in Amare, maar ik ben blij dat we onze sporters op deze manier in de spotlights hebben kunnen zetten’, zegt sportwethouder Hilbert Bredemeijer (CDA). ‘Ik heb zelf ook een stukje mogen meerijden in de Haagse Kampioenen Kar en twee categorieën mogen uitreiken. Daar heb ik zelf enorm van genoten en hopelijk hebben we onze sporters, de Haagse kampioenen en de inwoners van Den Haag op deze manier toch laten genieten van het Haags Sportgala.’

Winnaars van het Haags Sportgala 2021

Sportman: Kiran Badloe (windsurfen)

Sportvrouw: Marit Bouwmeester (zeilen)

Sportploeg: Annemiek Bekkering en Annette Duetz (zeilen)

Sporttalent: Paul Hameeteman (zeilen)

Sportcoach: Aaron McIntosh (windsurfen)

Scheidsrechter: Emine Kucukyildiz (taekwondo)

Richard Krajicek-prijs: Esmahan Bettah (Krajicek Playground Oranjeplein)

Foto’s: Gemeente Den Haag