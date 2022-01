Man (22) opgepakt na inbraak in ambulance, auto en pogingen tot woninginbraak

In het Statenkwartier heeft de politie een 22-jarige man aangehouden die wordt verdacht meerdere inbraken in het Statenkwartier en op de Sportlaan te hebben gepleegd. De man zou hebben ingebroken in een ambulance en een personenauto, daarnaast wordt hij er van verdacht twee pogingen tot een woninginbraak te hebben gedaan.

De incidenten vonden plaats tussen 23.00 uur zondagavond en even na middernacht op de de Sportlaan, van Boetzelaerlaan, Antonie Duyckstraat en de Frankenslag in Den Haag. De verdachte werd diezelfde nacht door de politie opgepakt.

Floor Verbaan, regiomanager van Witte Kruis Ambulancezorg, noemde de inbraak in een ambulance tegenover mediapartner Omroep West ‘zorgelijk en respectloos’. Een zijruit werd ingegooid met een steen en er is een rugtas van een medewerker gestolen.

Camerabeelden gezocht

De politie is op zoek naar getuigen van de incidenten waarbij de man mogelijk bij betrokken is geweest. ‘De politie komt graag in contact met mensen die camerabeelden hebben waarop de verdachte is te zien.’

De verdachte heeft kort, zwart haar. Tijdens de inbraken droeg hij een blauwe Adidas trainingsbroek met witte strepen aan beide zijkanten, zwarte schoenen en een blauwe jas met een bontkraag.