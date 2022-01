Paddenoverzetters gezocht: ‘Ze hebben een fluweelzacht huidje’

Wie houdt van speuren en van dieren kan zich opgeven als paddenoverzetter bij de Dierenbescherming. In het voorjaar begint de paddentrek, maar de dieren hebben hulp nodig bij het oversteken van drukke wegen. ‘Want dat loopt niet altijd goed af voor een pad’, vertelt Saskia Thijssen van de Dierenbescherming.

Padden overwinteren in holletjes op het land. Zodra de dieren zich willen gaan voortplanten trekken ze richting het water. ‘En dan komen ze drukke wegen tegen. Daarom zoeken we paddenoverzetters die ze willen helpen veilig over te steken’, vertelt Saskia in Bob Staat Op.

Normaal start de paddentrek eind februari maar dat hangt af van het weer. ‘Hoe warmer het wordt hoe sneller die pakken wakker worden.’

Met zaklampje langs de berm

Wie zich wil opgeven moet niet bang zijn voor padden. ‘Ze zijn giftig, maar zolang je geen open wonden aan je handen hebt en na afloop je handen wast met water en zeep is er helemaal niets aan de hand. Dus niet eerst een paar padden oppakken en dan door je ogen wrijven.’

Daarnaast moet je het leuk vinden om ’s avonds als het druilerig en vochtig weer is op pad te gaan en met een zaklampje langs de berm van de weg te zoeken of je ergens padden ziet zitten. Meestal begint dat rond 19.00 uur en duurt het tot ongeveer 22.00 uur. In Den Haag wordt er vooral langs de kust gezocht naar de dieren.

Fluweelzacht huidje

Wie denkt: bah, ieuw, padden, vies. Mij niet bellen. Padden zijn juist helemaal niet slijmerig. ‘Een pad die zich niet in het water bevindt heeft een heel zijdezacht fluweelzacht huidje en voelt helemaal niet slijmerig aan’, verzekert Saskia.

Met het oversteken help je ook de voortplanting van de padden. ‘Er zijn vier tot vijf keer meer mannetjespadden dan vrouwtjespadden. De vrouwtjes kunnen kiezen uit een aanbod. En de mannetjes zijn competitief, dus als ze een leuk vrouwtje hebben getroffen kunnen ze gaan grommen en met de pootjes van zich afslaan om concurrenten op afstand te houden.

Wie meer wil weten over de paddentrek en zich wil opgeven als vrijwilliger kan terecht op de site van de Dierenbescherming.