Postbezorging komt op gang in Benoordenhout, maar bewoners vinden ook een postzak op straat

Nog niet alle post is binnen, maar in Benoordenhout zien bewoners langzaam maar zeker weer hun post in de bus verschijnen. In de eerste week van het nieuwe jaar werd duidelijk dat er meerdere straten in de wijk waren die wekenlang geen post hadden ontvangen. ‘Ik kan wel zien aan berichten die ik van buren zie dat ze iets aan het doen zijn’, vertelt Johan in Haags Bakkie. ‘Ik heb ook gehoord dat mensen op zondag post bezorgd gekregen hebben. Dus het ziet er naar uit dat PostNL wel degelijk zijn best aan het doen is, met extra mensen, om het probleem op te lossen.’

Helemaal opgelost is het probleem van de gebrekkige bezorging nog niet. ‘Nee, en dat geldt ook voor de mensen bij mij in de straat’, vertelt Johan. Wel ziet hij dat PostNL er mee bezig is. ‘Er zijn wel wat poststukken bezorgd die recent verstuurd zijn. Daarvan is een aantal dingen bij een aantal van mijn buren binnengekomen.’

Andere, eerder verzonden en mogelijk zoekgeraakte, post is nog niet aangekomen bij de bewoners. ‘Wat ik wel op Facebook gezien heb is dat er een mevrouw is die op de Utenbroekestraat een hele postzak heeft gevonden op de openbare weg.’ De mevrouw heeft op Facebook gezegd contact op te nemen met de PostNL. ‘Ik neem aan dat, met een beetje succes, die zak in handen is van PostNL. En laten we hopen dat ze deze stukken dan ook gaan bezorgen.’

‘Het blijft wel een beetje een mistige communicatie’, vindt Johan. Vorige week werd door PostNL beterschap beloofd. ‘Als er dan op zaterdag nog een hele zak post gevonden wordt, dan kunnen ze die zak haast niet op vrijdag zelf gehad hebben. Dan denk je: komt dit nog goed?’, zo zegt hij op Den Haag FM. ‘Ik wil niet van tevoren zeggen dat het niet goed komt terwijl het best zo kan zijn dat het over twee dagen wel goed is.’

Foto: PostNL