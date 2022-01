Stevie Stunner is eerste dragqueen tijdens audities van The Voice: ‘Ik voel me zekerder’

Een flinke uithaal van het nummer Diamonds haalde The Voice of Holland-coach Glennis Grace over om te drukken voor het optreden van Stevie Stunner uit Den Haag. Stevie is de eerste dragqueen die meedoet aan de blind auditions van het programma. ‘Drag geeft me een soort vrijheid, ik voel me zekerder.’

Stevie kan zich eigenlijk nog weinig herinneren van het optreden. ‘Het is een beetje aan me voorbij gegaan, het ging zo snel’, vertelt Stevie in Bob Staat Op. Ze was ontzettend blij dat Glennis draaide. ‘Ik hoopte dat ze zou draaien. En toen ze draaide moest ik me echt blijven focussen, want ik was heel enthousiast geworden.’

Nu zit Stevie in Team Glennis. ‘Ik vind haar geweldig. Echt een powerstem. Ze kan me heel veel leren qua stem en stageperformance. Ze is echt een kicken wijf.’

Verschijning

In eerste instantie was Stevie helemaal niet van plan zich op te geven voor de talentenjacht. ‘Ik had een zangfilmpje in drag opgenomen. En toen zei iemand, stuur die nou naar The Voice. De dag erna werd ik gebeld en uitgenodigd om meer audities te doen.’

Stevie heeft er absoluut geen spijt van. ‘Ik vond het gelijk heel erg leuk.’ Afgezien van een eerdere kandidaat die een keer een live show in drag deed, is Stevie de eerste tijdens de audities. ‘Je bent echt een verschijning als je er rondloopt.’ Ondanks dat veel kandidaten met zichzelf bezig zijn vlak voor hun optreden kreeg ze leuke reacties. ‘Ze draaien zich om, van wauw!’

Lieve reacties

Ook op sociale media kreeg Stevie lieve reacties. ‘Ik was uitgegaan van alle soorten reacties, maar kreeg alleen maar mooie lieve reacties.’ Ze kreeg mailtjes, DM’s, berichtjes op Facebook. ‘Ook van mensen die me niet kennen. Ze vonden het een goed statement. Ik had meer haat verwacht.’

Met haar optreden wilde Stevie ook echt een boodschap meegeven. ‘Dat je alles kan doen wat je wilt. Dat je je niet hoeft te belemmeren. Drag geeft me een soort vrijheid, ik ben meer op mijn gemak en voel me zekerder.’

Na de blind auditions volgen de battles, dan komen de knock outs en vervolgens beginnen de liveshows met de kwart finale. De coaches dit jaar zijn Anouk, Waylon, Ali B en Glenns Grace. The Voice of Holland is elke vrijdagavond om 20.00 uur te zien op RTL 4.

Foto: The Voice of Holland/RTL