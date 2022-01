The Hague Royals gehavend ten onder in Groningen

Met slechts negen spelers op het wedstrijdformulier traden de mannen uit de residentie aan in- en tegen Groningen. De Groningers zijn in dit duel absoluut de favoriet als je alleen al kijkt naar het budget van beide ploegen. Een prima eerste helft van de Hagenaren zorgt ervoor dat zij lang uitzicht hebben op een stunt. Het tweede bedrijf wordt een 18-0 run de formatie van coach Bert Samson te veel en moeten de hofstedelingen buigen voor Donar: 85-59.

Een agressief begin van Donar, waar Marquis Adddison direct twee fouten pakt voor de Groningers, resulteert dat tot overmaat van ramp Rick vd Salm geblesseerd het strijdtoneel moet verlaten. Een wedstrijd die nauwelijks begonnen is en wederom een tegenvaller voor The Hague Royals die nu nog maar kunnen beschikken over acht man. Totaal niet onder de indruk schiet Jens Te Velde (foto uiterst rechts) stoïcijns beide vrije worpen raak voor de Royals en lost direct een drietje 0-5. Als diezelfde Te Velde weer twee punten laat noteren zijn de eerste zeven punten voor hem: 2-7. Casey Lopes bemoeit zich dan ook met de score en dwingt Matthew Otten, de Groningse coach, een Time Out aan te vragen om zijn mannen bij de les te houden. Tenslotte is dit Donar Groningen en gingen dit Haagse varkentje wel “even” wassen.

Een onsportieve fout van Jens Te Velde zorgt voor twee benutte vrije worpen en balbezit voor Donar. Als deze verzilverd wordt met een driepunter is de stand: 10-11. De Groningers nemen dan voor de eerste keer deze wedstrijd een voorsprong maar het is wederom Jens Te Velde die eveneens met een rake driepunter Den Haag weer wat lucht geeft en inmiddels 15 punten noteert: 14-20. Zoals al eerder is gebleken werkt een zoneverdediging prima alleen is het risico dat je vanaf de driepuntlijn onder vuur wordt genomen. Zo ook dit keer en schiet Sheyi Adetunji op de valreep nog een drietje binnen wat echter niet voorkomt dat The Hague Royals het eerste kwart winnen: 18-20.

Tweede Kwart

In het tweede kwart komt Donar langszij door een spetterende dunk van smaakmaker Lotanna Nwogbo. Lang genieten kunnen de mannen uit het hoge noorden niet want Casey Lopes komt dan ook voor het eerst deze wedstijd door met een drietje en is het verschil weer 5 in Haags voordeel: 20-25. Lotanna Nwogbo mag dan weer raak dunken en komt Donar op gelijke hoogte via de Voorburger in Groningse dienst Willem Brandwijk 32-32. Diezelfde Brandwijk zorgt dan voor de eerste voorsprong 34-32. Als Knepa simpel de bal weggeeft aan Donar is Den Haag het even kwijt en kan Donar verder weglopen in de persoon van Donte Ingram 38-32. Gelukkig is daar de dekselse Jens Te Velde die zijn 18e punt deze wedstrijd binnen knalt vanachter de driepuntlijn en gaan de geel-groenen rusten met een verwaarloosbare achterstand: 38-35.

Wedstrijd lijkt gespeeld in tweede helft

De eerste score in de tweede helft komt op naam van Marnexson Knepa wat direct beantwoord met een drietje Marquis Adddison 41-37. Vincent Alkema probeert dan het dunken van Willem Brandwijk te voorkomen, helaas met een fout zodat dit twee vrije worpen oplevert voor de Groningers: 45-37. Drietje van Donte Ingram en een break van Williams zorgen dat het gat opeens 13 is en lijken de geel-groenen moe gestreden. Schoten vallen niet meer en als de Groningers een onoverbrugbare 18-0 run plaatsen lijkt de wedstrijd gespeeld. Wederom een fraaie dunk van topscorer (20 punten) Lotanna Nwogbo brengt het verschil op 20: 61-41. Henry Caruso schiet 2 driepunters raak en strooit hiermee wel heel veel zout in de Haagse wonden. Als de kruitdampen zijn opgetrokken in de Martiniplaza is daar het eind van het derde kwart 69-49.

85-59

Zaak voor The Hague Royals om deze wedstrijd, waar zij een prima eerste helft speelden, niet zonder slag of stoot als een nachtkaars uit te laten gaan. Groningen gelooft het dan verder wel en de hofstedelingen zijn zichtbaar aan het eind van hun latijn. Bij een stand van 83-59 en nog anderhalve minuut op de klok neemt coach Samson nog een Time-Out met het verzoek aan zijn ploeg nog een keer de rug te rechten. Veel heeft dat niet meer om het lijf en staat er bij het sluiten van de markt een ietwat geflatteerde 85-59 op het scorebord.

Leiden

Volgende week staat de trilogie tegen angstgegner Leiden op het programma. Twee wedstrijden voor de beker en nog één voor de reguliere competitie. Hopelijk stroomt de Haagse ziekenboeg snel leeg zodat met de vechtlust van de afgelopen twee wedstrijden een bekerstunt tot de mogelijkheden kan behoren.

Foto: Claus Dijk | CDexposure (@claus_dijk)