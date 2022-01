Vermoorde vrouw in hotel Wassenaar is sekswerker Briza (40)

De vrouw die vorige week in het Van der Valk Hotel in Wassenaar is vermoord, is sekswerker Briza Garces Florez. Dat heeft COC Amsterdam dit weekend bekendgemaakt.

‘Diep triest nieuws van onze collega’s van Trans United: de veertigjarige Briza Garces Florez werd op de eerste dag van het nieuwe jaar vermoord. Briza was transgender, sekswerker en kwam oorspronkelijk uit Columbia. Onze gedachten gaan uit naar Briza’s geliefden, vrienden en familie’, schrijft het COC.