Bewoners komen in actie tegen verloedering in Transvaal: ‘Buren verhuizen naar andere buurten’

Afval, overbewoning, parkeerproblemen en druk op de wijk. Inwoners van Transvaal zijn het zat dat hun wijk van de gemeente niet de aandacht krijgt die het verdient. Met een manifest proberen bewoners de gemeente te overtuigen dat er een plan moet komen om Transvaal leefbaar te houden. ‘Je woont er niet graag, je loopt er ’s avonds niet graag’, zegt Saher Gunay van Samen Transvaal in Bob Staat Op.

Volgens Gunay is het manifest een acute roep om aandacht. ‘We merkten dat het verder verloederde en onbeheersbaar werd. Alles zag er niet meer uit. Maar waar blijft de gemeente? Waarom wordt Transvaal niet gezien? Bestaan wij dan niet?’

De groep Samen Transvaal ontstond na een bijeenkomst over het wijkplan. ‘Daar zijn bewoners naartoe gekomen om dit gevoel daar te droppen. Toen dachten wij, gemeente waar heb je het over? Je komt om de vier jaar beleidsplannen maken.’ Volgens Gunay verwacht de gemeente te veel van de inwoners.

Mensen vertrekken

De wijk verloederd vindt Gunay. ‘Buren verhuizen naar andere buurten. Dit zou niet de toekomst van onze kinderen moeten zijn.’ Bewoners willen dat Transvaal naar een hoger plan moet worden getrokken.

Het kan volgens Gunay niet zo zijn dat er geen oplossing is. ‘De wijk is vergeleken met andere wijken veeltalig, gemiddeld is het inkomen lager en zijn de problemen divers. Maar het kan niet zo zijn dat de oplossing er niet is.’

Politieke steun

Inmiddels is de burgemeester al een keer langsgekomen en is het manifest naar de politiek gestuurd. D66 heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college. ‘Er is al wel aandacht voor Transvaal maar er is nog veel meer nodig. Daarom steunen wij dit bewonersinitiatief. Er moet nog meer gebeuren.’

Gunay is blij met de steun van D66. ‘Het zorgt voor aandacht, dat de fractieleden en politiek langskomt zorgt voor herkenning. Je komt in contact met elkaar.’

Foto: Gunay (links) en Van Doorn (rechts) bij Bob Staat Op

Aandacht voor afval

De gemeente laat weten dat ze het manifest kennen en er actie op te ondernemen. De burgemeester en de wethouder zijn al een aantal keer met bewoners in gesprek gegaan. Samen Transvaal is door het stadsdeel uitgenodigd voor een gesprek op 18 januari over de toekomst van de wijk.

Wat betreft de problemen in de wijk heeft de gemeente een aantal dingen opgepakt. Zo gaat de Haagse Pandbrigade vaker inzetten. Ook wordt er meer aandacht besteed aan afval. Er komt een projectgroep afval en een soort buurtpreventieteam dat zich bezig gaat houden met het bestrijden van afval.

Informatieloket

Op het Kaapseplein is er nu een gemeenteloket waar bewoners terechtkunnen met vragen en zorgen. Binnenkort opent het ‘Huis van de wijk’ aan de Kempstraat. Daar komt een informatiepunt voor arbeidsmigranten en kunnen bewoners ook terecht met hun vragen over de wijk. Voor jonge arbeidsmigranten is vorig jaar een jongerenproject gestart.

De gemeente is ook druk met de ondernemers in de wijk. Zo is voor de winkelstraat Paul Krugerlaan een bedrijfscontactfunctionaris aangesteld om met ondernemers en winkeliers aan de slag te gaan.