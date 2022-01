Foetus gevonden bij De Uithof, politie maakt zich zorgen om moeder

In de bosjes langs het Blaeupad in De Uithof in Den Haag is dinsdagmiddag een niet-levensvatbare foetus aangetroffen. De politie heeft het gebied afgezet voor onderzoek.

De foetus werd gevonden door een voorbijganger, die de politie waarschuwde. De politie zegt tegen mediapartner Omroep West bezorgd te zijn om de moeder en te hopen dat ze de noodzakelijke medische zorg krijgt.

Ook is de politie op zoek naar mensen die mogelijk meer weten of iets hebben gezien in de buurt van het Blaeupad.

Foto: Regio15