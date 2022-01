Fonda Sahla (D66) blijft definitief in de Tweede Kamer

D66-er Fonda Sahla verlaat de Haagse gemeenteraad definitief. Nu het kabinet-Rutte IV is geïnstalleerd en een aantal Kamerleden van haar partij door is geschoven naar het kabinet is er een zetel vrijgekomen voor Sahla. Ze zal daarom in maart niet hoog op de lijst staan bij de democraten in Den Haag.

Voor de Tweede Kamerverkiezingen stond de Haagse op plek 27 bij D66, de partij haalde toen 24 zetels. Nu drie partijgenoten (Sigrid Kaag, Rob Jetten en Hans Vijlbrief) minister of staatssecretaris zijn geworden komt er een plek vrij voor Sahla. Op LinkedIn laat ze weten dat ze de vrijgekomen zetel met ‘gepaste trots’ aanneemt.

Fonda Sahla is here to stay! Officieel Tweede Kamerlid, voor 'minder tijdelijke aard'. pic.twitter.com/2eZRsEMkDU — Caroline Verduin (@CarolineVerduin) January 11, 2022



Sahla werd in oktober al beëdigd in de Tweede Kamer. Ze werd vervanger van Kamerlid Rens Raemakers, hij ging tijdelijk met ziekteverlof. Omdat het om een tijdelijke vervanging ging was Sahla nog te vinden op de kandidatenlijst van D66 Den Haag voor de gemeenteraadsverkiezingen. Daar had ze een zesde plek gekregen.

Lijstduwer

In haar post zegt ze zich formeel te hebben teruggetrokken van die plek op de kandidatenlijst. ‘Het bestuur van D66 Den Haag heeft mij een plek aangeboden als lijstduwer en die neem ik graag aan.’